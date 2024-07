Grêmio confirma favoritismo contra o Vitória e volta a vencer no Brasileirão

Com a casa cheia no estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Grêmio confirmou o favoritismo, bateu o Vitória por 1 a 0 e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, neste domingo (21), pela 18ª rodada. Na briga contra o rebaixamento, o confronto era direto e criou-se expectativa de ele marcar a retomada do time de Renato Portaluppi. Ainda que os três pontos não tirem o Tricolor do Z-4, eles são uma injeção de ânimo para o jogo com o Corinthians, que também está na zona, na quinta.

Os mandantes começaram em cima, propondo o jogo e tirando os espaços. O problema é que o time de Salvador veio fechado, aceitando as investidas e tentando sair no contra-ataque. Sem encontrar a brecha, Reinaldo foi o dono do primeiro chute perigoso, aos 24 minutos, de fora da área, mas o goleiro Lucas Arcanjo encaixou a bola sem grandes dificuldades. Aberta a porteira, a próxima chance veio dois minutos depois. João Pedro foi ao fundo e cruzou para trás na chegada de Carballo, que bateu rasteiro e também parou em Arcanjo.

No lance seguinte, pênalti em Kannemann. O capitão gremista se chocou com o goleiro na pequena área e o árbitro apontou para a marca da cal. O lance, no entanto, foi anulado – a bola já havia saído para a linha de fundo. Para piorar, o zagueiro argentino precisou ser substituído ao sentir o tornozelo esquerdo na batida. A melhor oportunidade apareceu aos 38, indo dos pés de Soteldo para a cabeça de Edenilson, que recebeu livre o cruzamento do camisa 7 e testou rente a trave, para fora.

Na volta do intervalo, aos 17 minutos, a insistência compensou. Soteldo pegou a sobra do cruzamento de Pavon e fez bela jogada individual. O venezuelano passou por três marcadores pela esquerda e bateu rasteiro, no canto, para abrir o placar na Serra.

Aos 24, Portaluppi lançou o estreante Arezo para que ele ganhasse seus primeiros minutos frente ao torcedor. O centroavante assumiu a 9 de Luis Suárez e vem para suprir a posição mais carente do elenco. O uruguaio entrou ligado, e sofreu pênalti no último lance, ao girar sobre o zagueiro e ser derrubado antes de finalizar. Reinaldo assumiu a cobrança e ampliou para os mandantes fazerem a festa após o apito final, aos 50 minutos.

O foco do Grêmio segue no Brasileiro e a preparação para encarar o alvinegro paulista, fora de casa, se inicia nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho. O início da semana também deve ser importante para o departamento médico entender a situação de Kannemann, que deve ser desfalque em São Paulo.

Grêmio (2) Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann (Geromel) e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Dodi) e Edenilson (Gustavo Nunes); Nathan Pescador (Pepê), Soteldo e Pavon (Arezo). Técnico: Renato Portaluppi.

Vitória (0) Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Reynaldo e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres (Iury Castilho), Willian Oliveira, Léo Naldi (Ryller) e Lucas Esteves; Matheusinho (Daniel Junior), Janderson (Luis Miguel) e Alerrandro (Lawan). Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro - Savio Pereira Sampaio (DF).