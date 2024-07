Grêmio x Vitória: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Gaúchos e baianos duelam em confronto que vale muito para escapar da parte de baixo da tabela. Neste domingo (21), o Grêmio enfrenta o Vitória, às 11h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Caxias do Sul, no estádio Centenário. O Tricolor está afundado na zona do rebaixamento e o Leão, detentor da pior defesa do campeonato, é o primeiro clube fora do Z-4, com quatro ponto a mais que os gremistas. A partida terá transmissão do Premiere.O Grêmio de Renato Portaluppi vive a sua pior fase na história dos pontos corridos. Com dez derrotas em 15 partidas, o Tricolor tem que se remobilizar e mudar a chave imediatamente se quiser permanecer na elite do futebol brasileiro. Os donos do pior ataque da competição terão reforços para o domingo. Arezo, Monsalve e Aravena, recém contratados pelo clube, estão com a delegação e podem fazer suas estreias. Edenílson, poupado na última rodada, está de volta ao time, enquanto Jemerson finalmente poderá jogar.O Vitória de Thiago Carpini está em um momento conturbado na temporada. O ano que iniciou da melhor forma possível com o título estadual contra o Bahia, seu melhor rival, teve uma virada drástica e as últimas partidas traduzem o ambiente ruim. Com quatro derrotas em cinco jogos, o Leão conta com o desfalque do volante Luan para o jogo em Caxias do Sul. Por outro lado, o treinador deve promover o retorno de Matheusinho ao time titular.