Grêmio anuncia a contratação do atacante uruguaio Matías Arezo

Depois de uma longa novela, o Tricolor finalmente anunciou o seu novo centroavante. Na noite desta quinta-feira (18), o Grêmio confirmou a contratação do uruguaio Matías Arezo. O atacante de 21 anos estava acertado há dias com o clube, mas problemas burocráticos envolvendo valores que seriam repassados para empresários em comissões adiaram a chegada do atleta. A equipe de Porto Alegre pagará 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões) ao Granada, da Espanha, e ficará com 50% dos direitos do jogador, que assina contrato por quatro anos e meio. Arezo já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear.

O atacante de 21 anos se destacou no River Plate-URU, fazendo sua estreia aos 16 anos no time principal, com 37 gols em 91 jogos. Suas boas atuações chamaram a atenção do futebol europeu, garantindo uma negociação para o Granada, clube do sul da Espanha. Na região da Andaluzia, o uruguaio não deslanchou.



Com um gol em 17 partidas, Arezo voltou ao futebol do seu país, desta vez para defender o Penãrol, onde teve uma temporada fantástica em 2023, marcando 21 vezes em 40 jogos. De volta ao Granada, o desempenho não se repetiu, abrindo portas para uma volta à América do Sul.