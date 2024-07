Grêmio anuncia as contratações de Miguel Monsalve e Alexander Aravena

Após a vitória contra o Operário-PR por 3 a 1, em Caxias do Sul, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, o Grêmio anunciou, através do vice-presidente de futebol Antônio Brum, as contratações do colombiano Miguel Monsalve e do chileno Alexander Aravena. Os dois jogadores assinam contrato por quatro anos e meio, com vínculo até o final de 2028.

Alexander Aravena, de 21 anos, iniciou sua carreira na Universidad Católica e foi destaque do clube chileno, lhe rendendo convocações para a seleção principal do seu país. O ponta-esquerda teve seu nome vinculado ao Girona, da Espanha, mas o Tricolor venceu a concorrência do clube do Grupo City. Os valores da contratação não foram divulgados, mas se especula que o Grêmio pagará cerca de 3,5 milhões de dólares.



Miguel Monsalve, de 20 anos, surgiu na base do Independiente Medellín e chegou ao time principal em 2022. Com grande destaque na atual edição da Copa Sul-Americana, o meia se tornou foi o capitão da equipe com apenas duas temporadas entre os profissionais. Monsalve é uma das jóias do futebol colombiano e representou seu país em competições Sul-Americanas e no Mundial da categoria Sub-20 em 2023. O Tricolor deve pagar cerca de 2,5 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador.



O presidente Alberto Guerra havia confirmado no meio da semana que os nomes dos novos jogadores seriam revelados e não descarta a possibilidade de novas chegadas. Os reforços não devem ter condições de jogo para quarta-feira, contra o São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas são esperados para integrar o grupo que viaja nesta segunda-feira para a capital paulista.