Grêmio vence o Operário-PR e se garante nas oitavas da Copa do Brasil

Quando a fase é ruim e a crise parece não ir embora, qualquer vitória importa. Neste domingo (14), o Grêmio venceu o Operário-PR por 3 a 1, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto de ida havia ficado em 0 a 0. Os gols foram marcados por Pavon, Galdino e Gustavo Nunes para os gaúchos, enquanto Ronaldo descontou para os paranaenses. Mesmo sem uma atuação brilhante, o Tricolor finalmente voltou a vencer e garantiu uma classificação importante para recuperar a confiança para a sequência da temporada.



A primeira etapa não foi marcada por um bom futebol, mas foi bem movimentada. Quem projetava um encontro frio entre o pior ataque da Série A com o pior ataque da Série B, se surpreendeu com o que viu. Se na técnica não era possível, na força o Grêmio chegou ao seu gol.

Após uma bola dividida na área do Operário, Kannemann disputou com Joseph, que derrubou o zagueiro tricolor e o árbitro assinalou o pênalti. Pavón partiu para a cobrança e aos 22 minutos do primeiro tempo balançou as redes para abrir o placar em Caxias do Sul.



O alívio da torcida tricolor durou pouco. Os visitantes não se intimidaram e foram ao ataque. Na marca de meia hora de jogo, em um cruzamento originado de uma cobrança de lateral, o centroavante Ronaldo ganhou a disputa aérea com Fábio e cabeceou para o gol de Marchesín, igualando o marcador.



Sem sentir o baque do empate, o Tricolor contou com o talento de Soteldo para recuperar a liderança no placar. O venezuelano conduziu entre três defensores na entrada da área e deu um passe açucarado para Galdino, que aos 32 minutos não desperdiçou a chance e bateu o goleiro Rafael.



Problema para os próximos jogos, Edenilson acusou um desconforto muscular e Portaluppi teve que lançar Gustavo Nunes para o segundo tempo. A escolha do técnico não demorou muito para se pagar. O conforto no marcador surgiu dos pés do garoto que saiu do banco, capitalizando em contra ataque puxado por Villasanti. O atacante recebeu em profundidade, cortou para a perna direita e fuzilou o goleiro, ampliando a vantagem gremista.



O terceiro gol definiu a dinâmica da partida. Mais tranquilo em campo, o Grêmio abusou da transição, enquanto o Operário apostava nos lançamentos, sem levar muito perigo à meta de Marchesin. Com controle total das ações, os gremistas seguraram o placar de 3 a 1 e carimbaram a passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor volta a campo já nesta quarta-feira, quando enfrenta o São Paulo, às 20h, no estádio Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

(3) Grêmio - Marchesín; Fabio, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê (Carballo) e Edenilson (Gustavo Nunes); Pavon (Nathan), Soteldo (Dodi) e Galdino (Du Queiroz); Técnico: Renato Portaluppi



(1) Operário-PR - Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy (Vinícius Diniz) e Pedro Lucas (Marco Antônio); Rodrigo Rodrigues (Maxwell), Felipe Augusto (Cirino) e Ronaldo (Pira). Técnico: Rafael Guanes



Arbitragem - Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)