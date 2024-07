Inter aposta em Roger Machado para reverter crise em meio à decisão

Uma semana depois, o Inter volta a ter um treinador à frente de um projeto que precisou recalcular a rota. Roger Machado deixou o Juventude, conforme informou o clube da Serra na manhã desta quarta-feira (17), e assume o Colorado em meio a crise instaurada pela eliminação na Copa do Brasil e a queda de Eduardo Coudet.

O contrato é válido até dezembro de 2025 e, junto do técnico gaúcho, também deixam o estádio Alfredo Jaconi os auxiliares Adaílton Bolzan e Guilherme Marques, além do preparador físico Paulo Paixão, velho conhecido da torcida. O presidente Alessandro Barcellos trabalha para fechar o pacote de chegadas com Abel Braga, que viria como coordenador técnico para fazer a ponte entre vestiário e direção.

Com a missão imediata de recuperar a desvantagem na Sul-Americana, o comandante tem a estreia marcada para este sábado, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto com os cariocas será no Rio de Janeiro, e a primeira partida em casa, na terça-feira, é pela decisão dos playoffs do torneio continental, contra o Rosario Central. A vantagem dos argentinos foi construída em casa, na vitória por 1 a 0, nesta terça.

Com duas pedreiras pela frente, o grupo tem dois treinos no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, para montar o time. O primeiro deles, nesta quinta-feira, marca o retorno de Rafael Borré às atividades após a disputa da Copa América pela Copa América. A preparação se encerra na sexta, antes do embarque para visitar os alvinegros no estádio Nilton Santos.

Aos 49 anos, Roger quer dar o próximo passo na carreira. Entre 2015 e 2016, treinou o Grêmio em um trabalho elogiado pela torcida, que antecedeu a principal passagem de Renato Portaluppi, com as conquistas da Copa do Brasil – três meses após sua saída – e Libertadores.

A sequência foi aquém do esperado, já que não engrenou no Atlético-MG e Palmeiras, nos dois anos seguintes. No Bahia, Fluminense e no próprio Tricolor, quando voltou em 2022 para ajuda na briga pelo acesso à primeira divisão, as performances também foram modestas, e ele ainda busca seu primeiro grande título ocupando a casamata.

No Juventude desde janeiro, o treinador foi o algoz colorado na temporada. Passou pelo Inter na semifinal do Campeonato Gaúcho e na 3ª fase da Copa do Brasil, no último sábado. Ele deixa os jaconeros classificados no torneio de mata-mata enquanto ocupam a 12ª posição na tabela do Brasileiro, com 20 pontos somados em 15 jogos. Em 2024, são 12 vitórias, 13 empates e dez derrotas, com 46,6% de aproveitamento.