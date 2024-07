Roger Machado deixa o Juventude e deve ser anunciado pelo Inter

Em nota publicada no seu site nesta quarta-feira (17), o Juventude anunciou que Roger Machado está deixando o cargo de treinador da equipe. Junto a ele, também deixam o estádio Alfredo Jaconi, o preparador físico Paulo Paixão e os auxiliares Adaílton Bolzan e Guilherme Marques. De acordo com a assessoria de imprensa, o treinador deve ser anunciado em breve pela direção colorada.

O Esporte Clube Juventude destaca e agradece o empenho dos profissionais ao longo dos últimos meses. O Departamento de Futebol do Juventude indicará o novo treinador alviverde nas próximas horas. O ex-treinador do time de Caxias do Sul e do Grêmio deverá comandar o Inter.

Roger Machado deverá fazer a sua estreia no Inter diante do Botafogo, no sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.