Internacional demite o técnico Eduardo Coudet após derrota para o Juventude

écnico Eduardo Coudet foi demitido do comando da equipe do Internacional. O anúncio da saída do treinador argentino foi feito pelo presidente do Inter, Alessandro Barcellos, em coletiva de imprensa após a derrota da equipe para o time de Caxias do Sul no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Após ser derrotado pelo Juventude no estádio Beira-Rio por 2 a 1 na Copa do Brasil , o t. O anúncio da saída do treinador argentino foi feito pelo presidente do Inter, Alessandro Barcellos, em coletiva de imprensa após a derrota da equipe para o time de Caxias do Sul no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

"Decidimos pelo desligamento do técnico Eduardo Coudet", comentou o dirigente, que apareceu sozinho para a coletiva. "Compreendendo que chegamos a um momento em que a gente constata que por mais que tenhamos força e vontade de irmos de encontro à lógica do futebol brasileiro que nos cobra sempre resultados em cima do trabalho da comissão técnica, a gente percebe no dia a dia quando as coisas começam a não ter mais a sintonia que o futebol exige", comentou o presidente Colorado. No final da partida contra o Juventude, a torcida Colorada vaiou o treinador argentino.

Em nota, o Internacional comunicou que além da saída de Eduardo Coudet, deixam o clube o auxiliar técnico Lucho Gonzalez, os preparadores físicos Octavio Manera e Guido Cretaria e o analista de desempenho Carlos Fernández. O clube agradece os profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte e sucesso na sequência de suas carreiras.

Segundo Barcellos, a demissão de Eduardo Coudet ocorreu de "comum acordo". "Foi de comum acordo. O treinador também percebeu isso e a gente resolveu interromper o contrato", comentou. Na sequência dos últimos cinco jogos, o Internacional perdeu três partidas (contra Juventude, Vasco e Atlético-MG) e ainda tem outros dois empates, contra Criciúma e Fluminense.

O Inter decide a vaga para as oitavas da Copa do Brasil no jogo de volta contra o Juventude no sábado (13), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Colorado abriu com derrota a terceira fase da Copa do Brasil. No Beira-Rio, o Inter foi superado pelo Juventude, na quarta-feira (10), pelo placar de 2 a 1.

Eduardo Coudet chegou ao Inter em julho do ano passado para assumir a vaga de Mano Menezes. O técnico conduziu o Colorado até as semifinais da Copa Libertadores, quando foi eliminado pelo Fluminense. Nesta segunda passagem pelo Internacional, foram 62 jogos, 30 vitórias, 15 empates e 17 derrotas. A equipe colorada marcou 85 gols e sofreu 58. Com a primeira passagem no clube gaúcho em 2020, Coudet fez 108 partidas, com 54 vitórias, 28 empates e 26 derrotas.