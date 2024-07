Inter perde para o Juventude no Beira-Rio e sai atrás na 3ª fase da Copa do Brasil

Nos primeiros 90 dos 180 minutos que definem quem avança na 3ª fase da Copa do Brasil, o Inter não soube se impor em casa e saiu derrotado pelo Juventude nesta quarta-feira (10), pelo placar de 2 a 1, no Beira-Rio. O tropeço mantém a sequência de, agora, cinco jogos sem vencer. Pressionado, o time de Eduardo Coudet tem a dura missão de reverter a desvantagem no sábado, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O jogo começou estudado, mas o desenho estava claro: domínio colorado no campo de ataque, com os visitantes explorando os contra-ataques. Aos 17 minutos, a primeira oportunidade veio dos pés de Wanderson, que passou por três marcadores e quase deixou Alan Patrick na posição de apenas empurrar para o gol, mas teve seu passe cortado para escanteio. No lance seguinte, Bruno Henrique aproveitou a sobra e arriscou do meio da rua, obrigando o goleiro Gabriel a fazer sua primeira defesa.

Ainda que em cima, os mandantes não foram efetivos e prevaleceu a ideia de jogo do técnico Roger Machado. Aos 35, Jean Lucas achou Erick Farias em um passe de almanaque. O ponteiro, de primeira, cruzou para o meio da área e Gilberto chegou livre para completar, abrindo o placar para o Papo em Porto Alegre.

Na volta do intervalo, o caos se instaurou a partir dos 12 minutos, quando Vitão cometeu pênalti ao interceptar um cruzamento com o braço. Na cobrança, Gilberto e Jean Lucas discutiram sobre quem iria bater, e o artilheiro do primeiro tempo levou a melhor na queda de braço. No entanto, o camisa 9 foi mal no lance e Anthoni defendeu, deixando o Alvirrubro vivo no duelo.

Um minuto depois, a dupla que se estranhou na marca da cal quase foi a mesma responsável por ampliar o marcador. Jean Lucas lançou Gilberto nas costas de Vitão, os dois dividiram rente à meia-lua, na saída do goleiro, e o camisa 9 ficou com a sobra, mas estava desequilibrado e finalizou por cima do travessão. Já aos 22, em outro contra-ataque fulminante, os jaconeros chegaram com Jean Carlos pela esquerda, mas Anthoni estava bem posicionado para fazer a defesa no chute cruzado do meia.

E foi apenas aos 28 minutos que a primeira grande chance colorada na etapa complementar apareceu. Mas foi o necessário para Enner Valencia voltar a balançar as redes em sua primeira partida após a Copa América. Em um belo passe de Alan Patrick, o equatoriano saiu na cara do goleiro e bateu rasteiro, empatando o confronto.

Depois, o Inter voltou a dominar as ações, mas foi incapaz de marcar e viu uma escapada do Juventude definir a partida. Como elemento surpresa, Oyama apareceu na entrada da área e bateu de primeira, livre de marcação, para decretara vitória e levar a vantagem no placar para a decisão na Serra. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou a partida aos 51 minutos.

Inter (1) Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Robert Renan; Fernando, Bruno Henrique (Bruno Gomes), Wanderson (Alario) e Wesley (Gustavo Prado); Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Juventude (2) Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Abner e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Oyama) e Jean Carlos (Luis Mandaca); Lucas Barbosa (Ewerthon), Erick e Gilberto (Gabriel). Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP).