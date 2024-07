Flamengo aguarda uruguaios na quarta e tenta ter força máxima no Brasileiro

O Flamengo aguarda o retorno de Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Matias Viña nesta quarta-feira (17) para saber se terá praticamente força máxima na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão planeja testes físicos e avaliações para entender as condições do quarteto uruguaio após a Copa América.

O clube deu alguns dias de folga ao grupo. Eles conquistaram o terceiro lugar pelo Uruguai na competição e retornaram dos Estados Unidos após a partida. O descanso foi tratado como necessário por conta da longa sequência de partidas.

Os uruguaios chegam ao Rio nesta terça, após aproveitarem o período com a família. O Rubro-Negro espera a reapresentação na quarta. No torneio de seleções, o mais utilizado foi Viña, que gerou preocupação um esgotamento na parte posterior do músculo.

A comunicação entre Flamengo e Uruguai existiu para acompanhar as situações físicas. No caso do lateral-esquerdo, ele foi poupado uma vez, mas entrou em campo na disputa de terceiro lugar. Ele receberá uma atenção especial no retorno.

No Ninho, os jogadores vão passar por avaliações para que o clube entenda em qual nível eles chegam, se têm problemas físicos e se estão prontos para retornarem como titulares. Eles teriam três treinos com o grupo. Além de quarta, o Flamengo também treina quinta e sexta antes de viajar a Brasília, onde enfrenta o Criciúma no sábado, às 16h.

FORÇA MÁXIMA?

Tite pode ter somente um desfalque. O volante Allan está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo e não viaja. Everton Cebolinha teve uma lesão no quadril e treinou com o elenco. Ele ficou fora dos últimos seis jogos e foi um problema grande na montagem do ataque. Nesta segunda-feira, foi ao campo.

Bruno Henrique ainda demanda atenção. O camisa 27 sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida contra o Cuiabá, descartou fratura, mas ficou com o local inchado alguns dias. Ele foi desfalque contra o Fortaleza. Na reapresentação, ficou na academia com a fisioterapia. Ele ainda não é presença certa no sábado.