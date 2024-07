Ainda sem técnico, Inter inicia decisão com o Rosario Central na Sul-Americana

Inter deve ir para mais uma decisão com o interino na casamata. Depois da saída de Coudet, a sequência de confrontos eliminatórios se iniciou com a queda para o Juventude na Copa do Brasil Com a indefinição do treinador pairando sobre o Beira-Rio, o. Depois da saída de Coudet, a sequência de confrontos eliminatórios se iniciou com ae, agora, se intensifica com o jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, contra o Rosario Central, nesta terça-feira (16), às 21h30min, na Argentina. Sem uma liderança estabelecida, os gaúchos, sob o comando do técnico do sub-20, Pablo Fernandez, precisam sair vivos do Estádio Gigante de Arroyito, deixando a decisão da vaga para a próxima semana, em casa.

Somada a crise instaurada no vestiário, a logística para chegar ao país vizinho não ajudou. Por conta da instabilidade no tempo em Caxias do Sul, onde o embarque estava previsto, a delegação precisou ir a Santa Catarina no domingo, após o treino no CT de Alvorada. Nesta segunda, o grupo encerrou a preparação no estádio Orlando Scarpelli, e iniciou o deslocamento a partir do Aeroporto Internacional de Florianópolis.

Dentro das quatro linhas, a principal expectativa está no retorno de Rochet, que esteve em campo no sábado, pela seleção uruguaia, na disputa do terceiro lugar da Copa América. O colombiano Borré, que perdeu a final do torneio para a Argentina, no domingo, só deve estar à disposição no final de semana, para visitar o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Quem também pode ser novidade é o lateral-esquerdo Renê, que ficou fora do mata-mata contra o Papo por conta do protocolo de concussão da CBF. A tendência é que o camisa 6 retome seu posto no time titular. Quem também ficou de fora da viagem foi o atacante Enner Valencia, com uma lesão muscukar no quadril direito.

Com Thiago Maia, Aránguiz e Lucca ainda fora de ação, o Colorado deve ser escalado com Rochet (Fabrício); Bustos, Vitão, Mercado e Renê (Robert Renan); Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley; Lucca Drumond.

No trabalho incessante que é definir um novo treinador – ainda mais no meio do ano –, o presidente Alessandro Barcellos tem mais de um nome no radar, ainda que Roger Machado desponte como principal opção. O comandante do Papo, no entanto, ainda não recebeu proposta e está em Brasília para o confronto com o Atlético-MG, nesta terça — jaconeros venderam o mando de campo para pagar o concerto do CT.

A partir de quarta o cenário deve ser menos nebuloso e um anúncio poderá ocorrer a qualquer instante. Em paralelo à negociação com sua ficha 1, a direção também estuda investir em nomes como Fernando Diniz e Sérgio Conceição, técnico português que recentemente deixou o Porto, após sete anos no cargo.

Já no mercado de transferências, o clube encaminhou a venda do zagueiro Vitão ao Real Bétis, da Espanha. Os valores giram em torno de 8 milhões de euros (R$ 47,2 milhões). Dono de 80% do passe do jogador de 24 anos, o Inter deve ficar com cerca de R$ 35,4 milhões. Caso a negociação se concretize, ele deve disputar sua última partida contra os argentinos.