Roger Machado nega proposta do Inter, mas não garante permanência no Juventude

Ainda em busca de um novo treinador, vários nomes foram especulados como substituto de Eduardo Coudet, no Inter. E um deles foi o de Roger Machado, que garantiu não ter recebido proposta para deixar o Juventude após o empate entre os dois clubes por 1 a 1, no último sábado (13), no estádio Alfredo Jaconi, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O time de Caxias do Sul avançou às oitavas de final.

"Não tive nenhum contato formal por parte de nenhum clube até esse momento. Claro que é inevitável, nesse ambiente midiático, você não receber o que está sendo dito fora. Busquei trabalhar para me manter focado no mais importante, que era a decisão", disse Roger Machado, que não descartou uma mudança futura.



"Não posso falar de algo circunstancial que não ocorreu. Simples. O trabalho (no Juventude) segue até o momento que seja de comum acordo para que todo mundo ganhe de alguma forma", completou.



Roger Machado tem contrato com o Juventude até o final da temporada. Ele está há 184 dias no comando do clube. Neste período, foram 34 jogos, com 13 vitórias, 11 empates e dez derrotas. Além dele, Vanderlei Luxemburgo e Fernando Diniz foram cogitados, mas não são unanimidades no Internacional.