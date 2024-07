Confira as chances de título, Libertadores e rebaixamento no Brasileirão

O 1º turno do Campeonato Brasileiro está chegando ao fim e o objetivo de cada time começa a ficar claro. A briga pelo título está equilibrada, com o Botafogo levando ligeira vantagem sobre os demais. Em relação ao rebaixamento, a situação do Fluminense fica cada vez mais complicada. O Grêmio também está ameaçado, ainda que tenha dois jogos a menos que os demais por conta da enchente que atingiu o Estado.

Ao fim da 16ª rodada - Red Bull Bragantino x Inter e Cuiabá x Juventude foram adiados -, o Botafogo contou com tropeço do Flamengo e assumiu a liderança ao bater o Vitória, em Salvador. O rubro-negro, inclusive, caiu para o terceiro lugar ao ser ultrapassado pelo Palmeiras, que tem a mesma pontuação do alvinegro carioca ao bater o Atlético-GO.

Líder, o Botafogo é o favorito ao título brasileiro, com 25,9% de chances, de acordo com levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atual campeão, o Palmeiras vem logo atrás, com 24,1%. Surpreendentemente, o Bahia tem 13,2% de chances, na frente até mesmo do Flamengo, que não ganha há duas rodadas.

Concorrentes ao título, os quatro têm a classificação encaminhada para a Libertadores de 2025. Com reforços de peso nesta janela de transferência, o Cruzeiro tem 57,3% de chances de disputar a competição depois de sete anos. Fortaleza e São Paulo também estão na briga. Após a demissão do técnico Eduardo Coudet, o Inter corre por fora com apenas 16,2%.

A luta contra o rebaixamento promete pegar fogo. Na lanterna, com apenas oito pontos, o Fluminense precisa de uma campanha de campeão no 2º turno para escapar da Série B, assim como o Atlético-GO. Em crise, Corinthians e Grêmio estão com o alerta ligado.

Confira abaixo as probabilidades dos clubes quanto a título, Libertadores e queda:

CHANCES DE TÍTULO

Botafogo: 25,9%

Palmeiras: 24,1%

Bahia: 13,2%

Flamengo: 12,1%

Cruzeiro: 8,2%

CHANCES DE CLASSIFICAÇÃO À LIBERTADORES

Botafogo: 85,2%

Palmeiras: 84,2%

Bahia: 72,1%

Flamengo: 71,1%

Cruzeiro: 57,3%

Fortaleza: 51,9%

São Paulo: 46,5%

CHANCES DE REBAIXAMENTO

Fluminense: 86,1%

Atlético-GO: 72,2%

Corinthians: 62,5%

Grêmio: 53,6%

Vitória: 38,2%

Cuiabá: 34,4%