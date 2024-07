Com dúvidas na equipe e podendo fugir do Z-4, Grêmio recebe o Cruzeiro

Vivendo uma crise dentro e fora dos gramados, o Grêmio encara o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), às 18h30min, no estádio Centenário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo afundado no Z-4, o Tricolor ainda pode respirar aliviado se vencer e contar com uma combinação simples de resultados para ao menos iniciar a rodada fora da zona do rebaixamento. Se o objetivo parece ser claro, a tarefa não deixa de ser difícil. O técnico Renato Portaluppi conta com uma série de dúvidas na escalação e com uma má fase técnica para superar os mineiros em Caxias do Sul.

LEIA TAMBÉM: Grêmio reforça segurança no CT e se reapresenta pressionado para fugir do Z-4



Uma vitória simples contra a Raposa pode devolver a tranquilidade ao vestiário gremista. Os resultados diante de Fluminense e Palmeiras poderiam ser celebrados se não fosse o contexto em que o time está inserido, agravado após a goleada aplicada pelo Juventude, no domingo. Apesar de estar há apenas três pontos de escapar do Z-4, o Tricolor depende de um tropeço do Corinthians contra o Vasco nesta quarta para escapar provisoriamente da zona da confusão. Uma vitória simples contra a Raposa pode. Os resultados diante de Fluminense e Palmeiras poderiam ser celebrados se não fosse o contexto em que o time está inserido, agravado após a goleada aplicada pelo Juventude, no domingo. Apesar de estar há apenas três pontos de escapar do Z-4, o Tricolor depende de um tropeço do Corinthians contra o Vasco nesta quarta para escapar provisoriamente da zona da confusão.

Para o confronto com os mineiros, Portaluppi não terá o meia venezuelano Soteldo, que esteve com sua seleção na Copa América e não retornou a tempo de realizar o último treino antes da viagem para Caxias do Sul, na tarde desta terça. No gol, o rodízio foi encerrado e Marchesín recupera a vaga, enquanto na defesa o revezamento deve seguir, com Kannemann e Rodrigo Ely de volta.



A grande dúvida surge no meio-campo gremista. Dodi, Villasanti e Pepê brigam por duas vagas. Pepê foi preservado contra o Juventude e Villasanti vem de uma rotina desgastante fisicamente após disputar a Copa América pelo Paraguai e voltar para atuar em Caxias do Sul na última rodada, enquanto Dodi é uma grata surpresa na temporada Tricolor.



Com isso, o Tricolor deve ir a campo com Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê (Dodi); Gustavo Nunes (Soteldo), Pavon, Cristaldo e Edenilson.