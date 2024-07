Grêmio é goleado pelo Juventude e afunda na zona de rebaixamento

No reencontro dos dois finalistas do último Campeonato Gaúcho, o Juventude lavou a alma. Neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Papo goleou o Grêmio por 3 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, encostou na metade de cima da tabela e afundou ainda mais os tricolores na zona de rebaixamento da competição. A equipe de Renato Portulappi chega agora à 7ª rodada consecutiva entre os quatro últimos do Brasileirão.

Em uma tarde fria típica de inverno na Serra gaúcha, não faltou intensidade e luta para ambas as equipes. Tanto Grêmio quanto Juventude criaram diversas oportunidades de balançar as redes, mas só a equipe mandante soube aproveitá-las.

No inicio do jogo, o Tricolor até tentou tomar as rédeas, povoando o campo de defesa dos jaconeiros e até mesmo colocando uma bola na trave, com João Pedro de fora da área. Porém, a partir dos 20 minutos da primeira etapa, se viu envolvido pela troca de passes do Juventude e, em alguns momentos, parecia perdido, sem conseguir encaixar a marcação.

Em um erro na saída de bola tricolor, Gilberto recebeu livre e arriscou de fora da área. A bola foi fraquinha, quase que em câmera lenta, e morreu na bochecha da rede defendida por Rafael Cabral: Juventude 1x0, aos 24 minutos.

O gol, como costuma acontecer com equipes lutando contra o rebaixamento, abalou o Grêmio. Percebendo isso, a equipe da Serra seguiu em cima e sete minutos depois ampliou com João Lucas. O lateral aproveitou corte errado de Geromel e, de dentro da área, finalizou sem chances de defesa.

O segundo gol teve efeito contrário e acordou os tricolores, que acumularam chances cara a cara: Geromel e Cristaldo pararam em ótimas intervenções de Gabriel. Quando a bola entrou, em cabeceio de Edenilson, o VAR interviu e assinalou um impedimento milimétrico. Não teve jeito, os times voltaram para o intervalo por 2 a 0 no marcador.

No segundo tempo, o cenário foi muito parecido, com o Grêmio tentando partir pro abafa nos minutos iniciais, mas sem efetividade. Aos 8 minutos, a pressão quase foi cancelada por Erick Farias, que recebeu de Jean Carlos e chutou na saída de Rafael Cabral. Dessa vez, o VAR interviu a favor dos gremistas e viu falta no inicio da jogada.

Aos 13, foi a vez de Gilberto chegar cara a cara, mas agora o goleiro tricolor conseguiu realizar a defesa. Após esse lance, o jogo amornou e ambos os times se mostraram cansados, até que, aos 37 minutos, Erick Farias aproveitou cruzamento de João Lucas, tirou de Rafael Cabral e deu números finais ao jogo.

Nos últimos minutos, a equipe gremista ainda ouviu gritos de "olé" e menções ao risco de rebaixamento por parte dos jaconeiros. Ainda com 11 pontos e na 18ª colocação, o Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira (10), às 18h30min, contra o Cruzeiro no Mineirão. O Juventude, por outro lado, volta a campo também na quarta, mas pela Copa do Brasil, onde visitará o Inter às 19h.

Juventude (3) Gabriel; João Lucas, Danilo Boza (Rodrigo Sam), Lucas Freitas e Alan Ruschel (Gabriel Inocêncio); Caíque, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Lucas Barbosa (Ewerthon), Erick Farias e Gilberto (Gabriel Taliari). Técnico: Roger Machado.



Grêmio (0) Rafael Cabral; João Pedro, Geromel (Du Queiroz), Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti e Dodi; Pavon (Nathan Fernandes), Edenilson (Galdino) e Gustavo Nunes (Alysson); Cristaldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SC).