Grêmio reforça segurança no CT e se reapresenta pressionado para fugir do Z-4

Se antes a vitória contra o Fluminense e o empate com o Palmeiras podiam parecer um princípio de retomada no Campeonato Brasileiro, o Grêmio jogou tudo por água abaixo ao ser goleado pelo Juventude e já está com a corda no pescoço novamente. Amargando a zona de rebaixamento do torneio de pontos corridos, o Tricolor terá um reencontro indigesto com o torcedor ao receber o Cruzeiro nesta quarta-feira (10), às 18h30min, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 15ª rodada.

LEIA MAIS: Grêmio é goleado pelo Juventude e afunda na zona de rebaixamento

Para piorar a situação, o rival da vez atravessa boa fase e vem de um 3 a 0 imponente contra o Corinthians. Com ânimos distintos, os gaúchos sabem da dura missão que terão pela frente e, por este motivo, voltaram a treinar nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho. A definição do time que vai a campo será feita pelo técnico Renato Portaluppi na atividade desta terça, que antecede o embarque à Serra Gaúcha.

Diante do mau momento dentro de campo, a direção tomou a precaução de aumentar a segurança no local, com o receio de protestos acalorados. Ainda nesta segunda, o presidente Alberto Guerra se reuniu com representantes da torcida organizada Geral do Grêmio, a fim de conversar sobre o momento conturbado por conta da falta de resultados.

Contestado, o comandante gremista precisa encontrar atalhos para reverter o caminho de derrotas. Sem rumo e a perigo de cair, ainda que o campeonato não tenha nem virado o turno, ele pôde contar com ao menos uma boa notícia no início desta semana. Após a eliminação na Copa América, o venezuelano Soteldo está de volta ao grupo e deve ser a principal atração do confronto com os mineiros.

Portaluppi confia no camisa 7 para ser a referência pelo lado esquerdo. Dona do pior ataque da competição, com dez gols marcados em 13 partidas, a equipe gaúcha vê o reforço como solução em um setor carente de opções. Ainda que os dois jogos a menos por conta da enchente joguem contra na análise dos números, eles explicam o porquê dos campeões estaduais ocuparem a 18ª colocação na tabela.

Mesmo com a crise escancarada, a gestão Guerra deve seguir sem alterações. Com o respaldo do presidente do clube, o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, tende a seguir no comando do futebol e agir rápido na contratação de reforços na janela de transferências.