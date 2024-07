Na volta ao Beira-Rio, Inter é derrotado pelo Vasco por 2 a 1

Onze jogos, nove cidades e 70 dias depois, o Inter voltou a mandar uma partida no Estádio Beira-Rio na noite deste domingo (7). Pela 15ª rodada do Brasileirão, o Colorado não soube aproveitar o reencontro com seu torcedor, perdeu para o Vasco por 2 a 1 e se distanciou ainda mais do G-6 da competição. Os gols do Cruzmaltino foram marcados por Adson e Lyncon, enquanto Bustos descontou para os gaúchos.

Nem mesmo o forte frio da noite porto-alegrense impediu que mais de 33 mil colorados matassem a saudade de seu clube do coração. O retorno ao Beira-Rio é, acima de tudo, simbólico para todo o povo gaúcho, visto que o Estádio foi um dos inúmeros pontos do Rio Grande do Sul que ficou submerso durante as devastadoras enchentes de maio.

Em campo, o Inter tentou impor seu ritmo de jogo desde o apito inicial, mas foi insuficiente para abrir o marcador na primeira etapa. Na melhor chance, Alan Patrick recebeu boa assistência Lucca Drummond, mas parou em ótima defesa de Léo Jardim.

Durante todo o primeiro tempo, os donos da casa tiveram a posse de bola e ocuparam o campo de ataque. O Vasco, por outro lado, não causava nenhum perigo. Em uma das poucas escapadas do Cruzmaltino, cobrança de escanteio e o lance de maior destaque (mesmo que negativo) do jogo: Renê e Rojas se chocaram de cabeça, o lateral colorado caiu desacordado e deixou o campo de ambulância, aos 37 minutos.

Após a saída de Renê, o Inter saiu um pouco do jogo e apenas esperou o primeiro tempo acabar, ainda com o 0 a 0 no placar.

Na volta do intervalo, Coudet fez duas mudanças. Saíram Bruno Henrique e Lucca Drummond para a entrada de Wanderson e Wesley. As trocas surtiram efeito e o Colorado passou a atacar com mais velocidade e verticalidade. Porém, assim como tem sido na maior parte da temporada, seguiu pecando na hora de finalizar.

O Vasco se aproveitou disso. Aos 15 minutos, Adson ficou com a bola após falha de Robert Renan, driblou Fernando e tocou na saída de Fabrício para abrir o placar para a equipe carioca. Depois do gol, time e torcida pararam de jogar juntos, os atletas do clube gaúcho se desligaram do jogo e o Inter parou de produzir ofensivamente.

Os cruzmaltinos não tinham culpa de nada e novamente aproveitaram a instabilidade colorada para ampliar o placar. Dessa vez, Lyncon aproveitou rebote em lance de escanteio e cabeceou para o fundo das redes de Fabrício.

Perdendo de 2 a 0, a torcida colorada perdeu de vez a paciência com o time, principalmente com o técnico Eduardo Coudet. Porém, após muitos protestos, voltou a entoar cânticos de apoio e viu o Inter reagir com Bustos aos 34 minutos e Robert Renan acertar a trave aos 48. Mas não teve jeito: no reencontro com sua casa, o Inter perdeu para o Vasco por 2 a 1.

Agora, o clube gaúcho volta a campo na próxima quarta-feira (10), às 19h, diante do Juventude, pela Copa do Brasil. No Brasileirão, o Colorado permanece na 10ª colocação, com 19 pontos.

Inter (1) Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Fernando e Renê (Robert Renan); Rômulo; Bruno Henrique (Wanderson), Bruno Gomes (Gustavo Prado) e Hyoran (Alario); Alan Patrick e Lucca Drummond (Wesley). Técnico: Eduardo Coudet.

Vasco (2) Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas (Lyncon), Léo e Leandrinho; Sforza, Mateus Carvalho (Zé Gabriel) e JP (Praxedes); Adson (Rayan), Vegetti e Rossi (Erick Marcus). Técnico: Rafael Paiva.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann.