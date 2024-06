Lateral Bustos pode ser desfalque no Inter em partida contra o Criciúma

Fabrício Bustos não treinou com os demais companheiros e é dúvida para a partida deste domingo, às 18h30min, contra o Criciúma, pela 13ª rodada do Brasileirão. Bustos sentiu uma lesão na região pélvica durante o Gre-Nal 442 O Inter teve uma notícia negativa no treino desta sexta-feira (28). O lateral-direitopara a partida deste domingo, às 18h30min, contra o Criciúma, pela 13ª rodada do Brasileirão. Bustos sentiu uma lesão na região pélvica durante oe se queixou de dores na reapresentação. O jogador havia trabalhado em separado durante as atividades de quinta-feira e a expectativa era de recuperação ao longo da semana.

O lateral estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não atuou contra o Atlético-MG na última rodada, o que deu mais tempo para a sua recuperação. A preservação dos treinos alimenta a possibilidade do atleta atuar no domingo, mas a tendência é de que Hugo Mallo seja o titular, caso Bustos não tenha condições.

LEIA TAMBÉM: Juizado do Torcedor arquiva caso de importunação sexual envolvendo mascote do Inter



Mesmo sem o defensor, a situação na defesa ainda é menos preocupante do que no ataque, onde Eduardo Coudet conta com sérios desfalques. Com a convocação de Borré e Valencia pelas suas seleções para a disputa da Copa América, as suspensões de Alario e Wesley pelo terceiro cartão amarelo e a lesão de Lucca, que assim como Bustos se machucou durante o clássico Gre-Nal, o treinador colorado conta apenas com Lucca Drummond, de 21 anos, como opção para o setor ofensivo. O Inter fará neste sábado o último treino antes do compromisso no Sul catarinense.