Com ataque desfigurado, Inter visita o Criciúma pelo Brasileirão

Refém do dinamismo que o futebol brasileiro reserva para si, o Inter trocou o clima de tranquilidade do início da semana pela dor de cabeça da soma da derrota para o Atlético-MG e a lista de desfalques no ataque. De volta aos treinos nesta quinta-feira, estes são os problemas para o técnico Eduardo Coudet resolver antes do jogo com o Criciúma, neste domingo (30), às 18h30min, no estádio Heriberto Hülse, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No revés para o Galo, o Colorado até foi bem, atuando como mandante no mesmo palco do confronto do final de semana. No entanto, a desatenção na reta final foi fatal para levar o gol no último lance e sair cabisbaixo com o 2 a 1 no marcador.

Depois do apito final, o principal problema se tornou a suspensão de Wesley e Alario, que receberam o terceiro cartão amarelo. Com a baixa dos dois atacantes, Chacho deve recorrer a base para escalar o time, já que Valencia e Borré seguem a serviço de suas seleções e Lucca está lesionado. Do elenco principal, apenas Alan Patrick, Wanderson e Hyoran estão à disposição. O terceiro, no entanto, deve seguir no banco de reservas por atuar na mesma faixa de campo do camisa 10.

De volta ao Rio Grande do Sul, o técnico argentino terá três atividades para definir quem será a figura de referência no ataque contra o Tigre. A preparação se encerra no sábado, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, e quem desponta para ser escolhido é Lucca Drummond, de 20 anos, que veio da base do São Paulo no início do ano.

Já Gustavo Prado, oriundo do Celeiro de Ases, é opção para mudar o esquema e jogar sem um centroavante de origem. Por outro lado, a boa notícia é a volta de Bustos e Fernando, que cumpriram suspensão contra os mineiros. Eles devem retomar seus postos na lateral-direita e no miolo da zaga, respectivamente.

Com isso, o provável onze inicial alvirrubro conta com Fabrício; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Lucca Drummond (Gustavo Prado).

Além do foco no Brasileirão, a quinta-feira colorada também foi de despedida. O clube oficializou, junto ao Palmeiras, a saída do meia Mauricio, que já estava negociado desde a última semana. O jogador de 22 anos se despede dos gaúchos depois de quase quatro anos – chegou em novembro de 2020 –, com 176 jogos, 25 gols e 25 assistências.