Inter leva gol no último minuto e perde para o Atlético-MG no Brasileirão

Como mandante em Criciúma, o Inter até ensaiou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, mas saiu derrotado pelo Atlético-MG, por 2 a 1, no estádio Heriberto Hülse, pela 12ª rodada. O revés desta terça-feira (26) deixa o Colorado no 8º lugar da tabela. Com resquícios de crueldade, os "donos da casa" não aproveitaram as chances e cederam o resultado no último lance da partida.

A largada foi tímida, com muito estudo por parte das equipes, na busca pela valorização da posse longe da própria meta. O meio-campo reforçado dos gaúchos e a linha de três zagueiros dos mineiros contribuíram para o marasmo dos primeiros minutos.

Aos 25, Renê quase chegou em um lançamento por trás da defesa, mas o goleiro Matheus Mendes foi mais rápido para interceptar o passe. Quatro minutos depois Alan Patrick teve a chance de ouro para abrir o placar. Wesley fez bela jogada pela esquerda e achou o camisa 10 livre na pequena área, mas ele não aproveitou o cruzamento e bateu fraco, em cima do arqueiro atleticano. A resposta visitante foi em seguida, em um chute de Battaglia na entrada da área defendido por Fabrício.

Aos 36, outra grande oportunidade para o time de Eduardo Coudet. Em um escape pela meia-esquerda, Alan Patrick deixou Bruno Henrique na cara do gol. O volante chegou inteiro na bola e bateu rasteiro no contrapé de Mendes, que fez linda defesa.

Na volta do intervalo, aos sete, um balde de água fria para os mandantes em solo catarinense. Em uma cobrança de escanteio de Scarpa, o atacante Cadu subiu mais que todo mundo para cabecear, contar com um desvio de Igor Rabello e abrir o placar para os comandados de Gabriel Milito. Cinco minutos depois, Palacios quase ampliou de fora da área ao buscar a gaveta e errar por centímetros.

Pressionando pelo empate, o Alvirrubro foi incisivo com Wesley, que driblou Rabello e foi derrubado pelo zagueiro dentro da área: pênalti para o Inter. Na cobrança, Alan Patrick parou em Mendes, mas aproveitou o rebote para empatar o confronto aos 22 minutos.

Já aos 37, em uma jogada marcada pela qualidade das infiltrações, o Galo quase retomou as rédeas da partida com Hulk, que teve seu chute travado próximo à pequena área. Três minutos depois o camisa 7 fez o pivô em Robert Renan e riscou a trave em um chute rasteiro, para fora.

Já nos acréscimos, Alan Patrick quase virou, mas seu arremate foi travado pela defesa. E o teste para cardiaco veio aos 49. Paulinho escapou livre no contra-ataque e saiu cara a cara com Fabrício. O camisa 10 dos mineiros, no entanto, parou no experiente goleiro colorado, em uma saída de almanaque para fechar os espaços do atacante.

E no último suspiro, a vitória atleticana veio da cabeça de Rômulo, que recebeu um cruzamento perfeito do protagonista Hulk na segunda trave. Ele entrou livre por trás da defesa e marcou o segundo tento de sua equipe.

Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 52 minutos. Agora, o foco está no Criciúma, neste domingo, no mesmo estádio. Dessa vez, no entanto, os gaúchos entram como visitantes para encarar o Tigre pelo Brasileirão.

Inter (1) Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Robert Renan e Renê; Rômulo (Aránguiz), Thiago Maia, Bruno Henrique (Alario) e Wanderson (Gustavo Prado); Alan Patrick e Wesley (Hyoran). Técnico: Eduardo Coudet.

Atlético-MG (2) Matheus Mendes; Mariano, Bruno Fuchs e Igor Rabello; Battaglia, Zaracho (Paulo Vitor), Gustavo Scarpa, Cadu e Palacios (Pedrinho); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (SP).