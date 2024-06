Gre-Nal 442: Inter vence o Grêmio por 1 a 0 pelo Brasileirão

O Inter venceu o Grêmio no Gre-Nal 442 por 1 a 0, neste sábado (22), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com gol de Gustavo Martins (contra), os colorados garantiram os três pontos no clássico válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o primeiro disputado em outro estado brasileiro, realizado no Paraná em decorrência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul durante o mês de maio. O resultado amplia a vantagem do Colorado no confronto direto, com 163 vitórias, contra 141 triunfos do Tricolor e 139 empates.

Todo clássico Gre-Nal conta com um componente de mistério. Renato Portaluppi e Eduardo Coudet fizeram o máximo esconder as suas armas. Sem Kannemann, Gustavo Martins foi escolhido por Portaluppi para compor zaga com Geromel. No ataque, João Pedro Galvão foi sacado da equipe e Galdino ocupou a vaga de centroavante. Já Coudet pode contar com o camisa 10, Alan Patrick, na armação colorada. Na defesa, Fernando formou dupla com Vitão.



Com a pressão da torcida, o Grêmio iniciou o jogo em cima. Os primeiros dez minutos eram de um jogo nervoso, de muita combatividade e muitos erros, com a cara de um Gre-Nal. As iniciativas gremistas tinham Pavon como protagonista. Os Colorados trabalhavam no contragolpe com a dupla Wesley-Bustos pela ala direita.



Após um certo controle do Grêmio, o ímpeto colorado cresceu a partir da metade da primeira etapa e boas chances surgiram de cruzamentos para a área. Com mais posse de bola e com o talento de Wesley, o Inter equilibrou a partida. Sem muita criatividade dos dois lados, o clássico perdeu ritmo e ficou muito mais pegado. O encontro equilibrado foi para o intervalo em igualdade.



Logo no início da segunda etapa a primeira chance apareceu. Aos 6 minutos, o Grêmio adiantou suas linhas e João Pedro ficou cara a cara com Fabricio, que com a ponta da chuteira salvou o Colorado. Um lampejo de Alan Patrick fez com que a dinâmica da partida mudasse. O camisa 10 bateu cruzado e Marchesin deu rebote, facilitando o cabeceio de Vitão, que desviou em Gustavo Martins e foi para o fundo das redes, dando a vantagem no clássico aos 19 minutos do segundo tempo.



O Tricolor foi com tudo para o ataque, enquanto o Inter decidiu se fechar na defesa. O esforço intenso para buscar o empate não foi suficiente. O Grêmio ainda escapou de levar o segundo gol após duas bolas na trave. Nem a pressão através de cruzamentos para a área de Fabricio foram o suficiente para igualar o placar, mantendo a vitória do Inter no Gre-Nal 442 por 1 a 0.



Este é o terceiro Gre-Nal seguido com triunfo do lado vermelho de Porto Alegre. Os gremistas chegam a seis derrotas consecutivas no Brasileirão e estão cada vez afundados na zona do rebaixamento. Com a vitória, os colorados se aproximam da parte de cima da tabela. A Dupla Gre-Nal volta a campo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro na quarta-feira. Grêmio visita o Atlético-GO, em Goiania, às 20h. O Inter manda o seu jogo contra o Atlético-MG, em Criciúma, às 21h30min.

(0) Grêmio - Marchesin; João Pedro (Fábio), Gustavo Martins, Geromel e Reinaldo; Dodi (Rodrigo Ely), Carballo (Edenilson) e Cristaldo; Pavón (Nathan Fernandes), Gustavo Nunes e Galdino (João Pedro Galvão). Técnico: Renato Portaluppi.



(1) Inter - Fabricio; Bustos, Fernando, Vitão, Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Aránguiz); Wesley, Wanderson (Igor Gomes) e Alan Patrick (Gabriel Mercado); Lucas Alario (Lucca, depois Gustavo Prado). Técnico: Eduardo Coudet.



Arbitragem - Ramon Abatti Abel (SC)