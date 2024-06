Grêmio visita Atlético-GO em último desafio antes de voltar ao Estado

Nesta quarta-feira (26), o Grêmio visita o Atlético-GO, às 20h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Goiânia. Depois de 40 dias da última vez em que esteve no Rio Grande do Sul, o Tricolor vive um clima completamente diferente do que foi planejado durante a viagem do dia 17 de maio, quando foi para São Paulo em preparação para o retorno do futebol após a paralisação em decorrência das enchentes que atingiram o Estado. Afundado em uma crise terrível, o clube vem de seis derrotas consecutivas no Brasileirão e busca voltar a pontuar para iniciar uma recuperação na tabela.

A partida em Goiânia simboliza o último desafio tricolor antes de voltar a treinar e jogar em terras gaúchas. A direção confirmou que o clube volta a trabalhar nesta quinta-feira no CT Luiz Carvalho, e mandará seus próximos dois compromissos em Caxias do Sul, no estádio Centenário. A comissão técnica justifica o péssimo desempenho no Brasileirão pelas viagens desgastantes e a falta que os jogadores sentem de casa. Para retornar com mais confiança, o time pretende dar o primeiro passo para se afastar da parte de baixo da tabela, já uma vitória empurra o Dragão para o Z-4.



Portaluppi deve escalar uma equipe muito parecida com a que foi derrotada no Gre-Nal 442, no último sábado, por 1 a 0. Apenas duas mudanças devem ocorrer. Kannemann pode retornar, mas Rodrigo Ely é o primeiro da fila para substituir Geromel, que apresentou um desgaste físico. Pepê volta ao time após cumprir suspensão no clássico. Galdino não deve perder a vaga no ataque, já que João Pedro Galvão não aproveitou as chances que teve e Nathan Fernandes não deve estar disponível.

O atacante será julgado horas antes da partida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por atos antidesportivos contra o árbitro da partida diante do Bahia, em abril. Ele foi denunciado por “fazer gestos de roubo” para o juiz na derrota por 1 a 0 e pode pegar até quatro jogos de gancho. Com isso. o provável time titular deve ter Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Kannemann), Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Pavon, Gustavo Nunes e Galdino.