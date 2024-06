Na luta contra o Z-4, Grêmio tem sequência acessível para voltar a vencer

Crise é apelido para o ambiente tricolor. A derrota de sábado no Gre-Nal foi a sexta seguida no Campeonato Brasileiro e, agora, o foco do Grêmio é total na reversão do cenário de briga contra o rebaixamento. Ainda que o clima pesado e a falta de confiança joguem contra, a equipe tem em seu horizonte a possibilidade de reverter a má fase contra adversários mais acessíveis. O primeiro deles é o Atlético-GO, nesta quarta-feira (26), às 20h, fora de casa.

LEIA MAIS: Um Grêmio sem rumo e com perspectivas nebulosas pela frente

O duelo válido pela 12ª rodada é determinante para fugir do Z-4. Os goianos somam 9 pontos e são o primeiro time fora da degola e podem ser ultrapassados pelo time de Renato Portaluppi — possuem 6 pontos e o mesmo saldo de gols — em caso de revés. Vale destacar que os gaúchos têm dois jogos a menos que os demais.

Visando o Dragão, o grupo se reapresentou nesta segunda-feira no CT do Athletico-PR, em Curitiba. Nesta terça, a preparação será encerrada pela manhã, no CT do Coritiba, antes da ida a Goiânia. A boa notícia para o técnico gremista é o retorno de nomes importantes: Pepê cumpriu suspensão contra o Inter e está à disposição; Kannemann ficou fora do clássico por conta de um desgaste e também deve pintar entre os titulares. Já o zagueiro Rodrigo Ely e o volante Dodi formam a lista de pendurados.

De resto, Portaluppi tem dores de cabeça para encontrar a linha de frente ideal, já que seus comandados são o pior ataque do Brasileirão. Mesmo sem dar resposta no final de semana, o trio de frente formado por Pavón, Galdino e Gustavo Nunes pode receber uma nova oportunidade. A dupla Diego Costa e Soteldo segue fora de ação.

LEIA MAIS: Brasil inicia a sua jornada ao título na Copa América contra a Costa Rica

No olho do furacão, o respiro de alívio do plantel está na volta ao Rio Grande do Sul depois da partida de quarta. São 40 dias longe de casa, efeito da enchente que atingiu o Estado e alagou a Arena e o CT Luiz Carvalho. Em solo gaúcho, o adversário da sequência é o Fluminense, que demitiu o técnico Fernando Diniz nesta segunda-feira e atualmente ocupa a lanterna da competição de pontos corridos.

Como mandante, o Tricolor receberá os cariocas no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, no domingo. A expectativa é se recuperar ao lado de sua torcida, ainda que as partidas no estádio Couto Pereira contassem com casa cheia em solo paranaense.