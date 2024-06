Brasil inicia a sua jornada ao título na Copa América contra a Costa Rica

A seleção brasileira fará a sua estreia na Copa América nesta segunda-feira (24), às 22h, contra a Costa Rica. A partida será disputada no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia. Este será o primeiro compromisso oficial do técnico Dorival Júnior no comando do Brasil. Além dos brasileiros e dos costarriquenhos, Paraguai e Colômbia completam o Grupo D da competição.

Com grande favoritismo para chegar nas fases finais do torneio, o Brasil vive uma fase de reconstrução. Após o ciclo da Copa do Mundo passada terminar de forma trágica, com a eliminação nas quartas de final para a Croácia, a CBF abriu mão de Tite e contratou de forma interina o treinador do Fluminense, Fernando Diniz. O experimento não deu certo, complicando a seleção canarinho nas eliminatórias para o Mundial de 2026, já que os brasileiros somaram apenas sete pontos em seis jogos, ocupando a sexta colocação.



Dorival Junior foi chamado para reconduzir o Brasil ao caminho das vitórias. Nos primeiros amistosos, contra Inglaterra e Espanha, a amostragem foi positiva. Uma vitória contra os ingleses e um empate contra os espanhóis colocam a seleção em um patamar de brigar com as grandes equipes do futebol mundial. Com uma geração talentosa, liderada por Vinicius Jr. e Rodrygo, Dorival tem as ferramentas para devolver o brilho que a camisa amarela perdeu com as decepções recentes.