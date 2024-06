Chile e Peru ficam no empate sem gols em jogo ruim na estreia da Copa América

A Argentina tem tudo para passar sem sustos às quartas de final da Copa América. Nesta sexta-feira, no complemento do Grupo A, Chile e Peru mostraram que não fazem campanha ruim nas Eliminatórias por acaso. Em jogo bem ruim em Dallas, no Texas, maltrataram a bola e sem inspiração, ficaram em um fraco empate sem gols. Depois de bater o Canadá por 2 a 0, os argentinos se isolam na liderança.



A apresentação de chilenos e peruanos, até então brigando pela segunda vaga na chave, dá esperança ao estreante Canadá de se recuperar e sonhar em chegar aos mata-matas. Os rivais sul-americanos da chave são bem carentes tecnicamente.

Com a Argentina como grande favorita disparada à liderança da chave, chilenos e peruanos entraram em campo no gigante AT&T Stadium, em Dallas, no Texas, cientes que fariam um confronto direto pela segunda posição. Realizando campanhas sofridas nas Eliminatórias Sul-Americanas e hoje ambas fora da Copa do Mundo de 2026, a missão das seleções era apagar a má impressão dos resultados ruins e largar bem na Copa América. Justamente o que não ocorreu nos arrastados 90 minutos de bola rolando.



Aos chilenos tinha a boa lembrança da primeira edição da Copa América disputada nos Estados Unidos. Em 2016, foram campeões diante da Argentina. Sabiam, porém, que tinham de melhorar bastante o futebol apresentado. Depois de um começo de estudos, Sánchez perdeu gol feito na pequena área ao receber cruzamento de Dávila e mandar pelo alto. A careta explicava bem o tamanho do desperdício.



Após meia hora de bola rolando, o Chile tinha total domínio da partida. Sem brilhar, contudo. Com o trio ofensivo formado por Vargas, Dávila e Sánchez próximos e trocando bons passes, o gol parecia amadurecer. Desde que mostrassem capricho nas finalizações.