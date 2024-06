Grêmio entra em campo mirando a liderança do grupo na Libertadores

Se o Tricolor se complicou nas primeiras rodadas da Libertadores, uma recuperação brilhante garantiu uma classificação importante para as pretenções gremistas na temporada. Já confirmado no mata-mata, o Grêmio enfrenta o Estudiantes-ARG, neste sábado (8), às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O confronto que não significa muito para os argentinos, já eliminados e na lanterna da chave, interessa bastante aos gaúchos, que buscam a liderança do Grupo C da competição continental. Com 9 pontos, o Grêmio pode ultrapassar o The Strongest-BOL, que encerrou sua participação com 10 pontos, com uma vitória simples ou se empatar com mais de dois gols.

Embalado com a classificação antecipada, o Grêmio conta com boas atuações recentes e com uma grande mobilização de torcedores para o confronto deste sábado. O Couto Pereira se tornou a casa gremista na volta aos gramados, após a paralisação por conta das enchentes que atingiram todo o Rio Grande do Sul, e todos os ingressos já foram comercializados. A expectativa é de quebra do recorde de público no estádio do Coxa em 2024, que atualmente pertence ao Paraná, com 24 mil pagantes em partida da Série B do Campeonato Estadual.



A única dúvida na formação titular é na preservação do meia Cristaldo, que está pendurado com dois cartões amarelos. Se ele tomar o terceiro, fica de fora do primeiro jogo das oitavas. Soteldo deve ser atração, antes de viajar para representar a Venezuela na Copa América. O onze inicial deve ter Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo (Carballo); Soteldo, Galdino e Diego Costa.

Em um péssimo momento, o Estudiantes é a maior decepção nesta edição da Libertadores. Atual campeão da Argentina, o clube quatro vezes campeão da América não fez jus ao seu histórico e ficou na lanterna do Grupo C, perdendo para Grêmio e Huachipato em seus territórios. Sem vencer há três jogos em todas as competições, Eduardo Domínguez deve mandar a campo Mansilla; Mancuso, Lollo, Romero e Benedetti; Enzo Pérez, Ascacíbar e Sosa; Palacios, Cetré e Javier Correa.