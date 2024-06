Grêmio solicita medidas emergenciais para bairros no entorno da Arena

O Grêmio apresentou nesta terça-feira (4) ao ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, um ofício solicitando medidas emergenciais para auxiliar as comunidades do entorno da Arena. O clube reforça o pedido de atenção para os bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes, na Zona Norte de Porto Alegre.

A região foi fortemente atingida pelas enchentes que assolaram a Capital gaúcha durante todo o mês de maio. Dentro do pacote de solicitações, o clube inclui a necessidade de melhorias no sistema de saúde da região e nos sistemas de prevenção de cheias, assim como medidas especiais para ajudar as famílias afetadas.

O documento foi assinado pelo presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e apresentado para o Ministro Pimenta em uma reunião na manhã desta terça, em Porto Alegre. Representando o Tricolor estiveram o presidente do conselho deliberativo, Alexandre Bugin, o vice-presidente Eduardo Magrisso e o CEO do clube, Márcio Ramos. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, também participou do encontro.



O clube justifica que a população dos Bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes, está há mais de 20 dias com suas casas submersas e muitas localidades seguem com águas acima de 1,50m de altura, enquanto a maioria dos outros Bairros de Porto Alegre já se encontram completamente secos.



O pacote apresentado pela direção gremista propõe o desenvolvimento de projetos que resultem em melhorias das condições de drenagem dos bairros, assim como uma revisão do sistema de contenção de cheias e das casas de bombeamento. Outro ponto levantado na reunião foi o incentivo em projetos sociais que auxiliem na reconstrução dos bairros, priorizando famílias socioeconomicamente mais vulneráveis.

A entrega do ofício também foi utilizada para retomar uma briga antiga entre Grêmio e poder público: as obras de infraestrutura do entorno da Arena. Os dirigentes apresentaram projetos de melhorias dos sistemas de mobilidade urbana e questões viárias dos bairros ao redor da Arena.

O clube exige projetos de acessos diretos ao estádio, como a abertura de uma saída para a av. Castelo Branco, o que facilitaria o fluxo da região. O Grêmio ressalta que as medidas apresentadas são essenciais para a recuperação econômica da Zona Norte porto-alegrense e que aguarda uma pronta resposta.