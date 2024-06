Times paulistas iniciam leilão com camisas personalizadas em benefício ao RS

Os clubes de futebol continuam fazendo campanhas para a arrecadação de fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira (3), equipes paulistas, em parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF), deram início a um leilão de camisas oficiais com lances a partir de R$ 500,00.

Desde maio, clubes vêm jogando com o patch "Juntos pelo RS" nas camisas. Agora, elas vão a leilão, recebendo lances durante 11 dias. "Toda a renda obtida com a venda das camisas será revertida para doação às vítimas das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul", informou a FPF.

De acordo com a Federação Paulista, serão leiloadas camisas oficiais de oito equipes: Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians, Guarani, Inter de Limeira, Ituano, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e São Paulo, todas utilizadas em jogos oficiais das equipes nas quatro séries do Brasileirão.

Apesar de o leilão da FPF contar com camisas de oito times, a campanha engloba mais clubes de São Paulo. Estão na parceria Água Santa, Botafogo, Corinthians, Ferroviária, Guarani, Inter de Limeira, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santo André, Santos, São Bernardo, São José e São Paulo. Alguns clubes, entretanto, realizarão os leilões em seus próprios sites e plataformas.

"Os clubes e a FPF também se organizam para seguir realizando coletas de itens para doação", continuou a Federação "Os lances poderão ser dados online, através do site www.positivodobem.com.br. Nele é possível encontrar todas as camisas disponíveis, as regras do leilão, os valores dos lances e como participar."