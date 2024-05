Dupla Gre-Nal lança campanha 'Jogando Junto pela Reconstrução do RS'

Juntos no combate ao maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter direcionaram sua influência e visibilidade para a campanha conjunta Jogando Junto - Pela Reconstrução do RS. O intuito dos clubes, que anunciaram o projeto nesta terça-feira, é estimular as doações e atrair a visibilidade das empresas que desejem ajudar.

Protagonista de uma das rivalidades mais fervorosas do planeta, a dupla Gre-Nal escreve um capítulo único em sua história que, de acordo com seus presidentes, pode se estender para além do período das enchentes.

A divulgação ocorreu no Centro Administrativo de Contingência do Governo do Estado, seguido de uma coletiva de imprensa. Do lado gremista, estavam o presidente Alberto Guerra e o CEO Márcio Ramos. Pelo Colorado, o presidente Alessandro Barcellos e o CEO Giovane Zanardo marcaram presença. O governador do Estado, Eduardo Leite, também respondeu às perguntas.

"Nossa briga é outra, nosso jogo agora é outro. A gente tem que salvar vidas", disse Guerra. "A nossa rivalidade é reconhecida mundialmente. E traduzir esse símbolo mundial em uma união de esforços em prol da construção do Rio Grande mostra a grandeza e também o tamanho do esforço que todos os colorados e gremistas terão de fazer juntos", completou Barcellos.

Ainda que recebendo o evento, o governo estadual não passa de um apoiador da causa, e não terá participação ativa no processo de arrecadação e gestão de donativos. "O que está acontecendo é uma campanha da sociedade civil. Estamos dando um apoio institucional. Essa ação tem uma característica mobilizadora especial porque envolve a paixão pelo futebol, superando a rivalidade, no intuito de ajudar as pessoas", afirma Leite.

O pontapé inicial do Jogando Junto conta com R$ 28,4 milhões já arrecadados no formato de investimentos. Empresas que optarem por participar do projeto devem direcionar donativos e produtos para iniciativas públicas e privadas de sua escolha. Quem está a cargo de redirecionar as doações de marcas que não decidiram o destino de sua contribuição é a Central Única das Favelas (Cufa). Em contrapartida, Inter e Grêmio irão estampar o logos das organizações em suas camisetas e outros espaços comerciais.

O movimento é ilustrado pela cor roxa - mistura do azul e vermelho. O rumor da confecção de uma camisa com a cor da campanha para que os dois times usassem nos próximos jogos chegou a circular nas redes nos últimos dias, mas foi desmentida pelas diretorias durante a coletiva. Outros produtos, no entanto, podem ser lançados em breve.