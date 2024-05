Conmebol confirma Inter e Belgrano-ARG, em Barueri, e Delfín-EQU, no Alfredo Jaconi

Com o jogo da próxima terça-feira (28) contra os argentinos do Belgrano, pela 4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, confirmado para a Arena Barueri, em São Paulo, o Inter também recebeu luz verde da Conmebol para mandar o duelo seguinte, contra o Delfín, do Equador, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Mesmo sem a internacionalização do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani confirmada, o Colorado deve poder receber os equatorianos no dia 8 de junho em solo gaúcho, apesar do entrave. A entidade sul-americana tem como regra que os locais das partidas estejam a no máximo 150 km de distância de um aeroporto internacional.

Um entrave na instalação da Alfândega no aeródromo da cidade serrana é o que impede, de momento, que o local passe a receber voos de outro países. Com os palcos definidos, a direção colorada segue na busca de outros estádios para mandar os duelos seguintes. Isso porque a ideia é jogar o mais próximo possível do Rio Grande do Sul, o que afasta a possibilidade de seguir atuando em solo paulista.

Como o Juventude ocupa o Jaconi, rodadas do Campeonato Brasileiro em que ambos os times forem mandantes impossibilitam o uso do espaço por parte do Inter. O estádio Humberto Hülse, do Criciúma, é uma opção concreta. Porém, o mesmo problema com o Papo pode ocorrer com o Tigre, que também disputa a primeira divisão. O estádio Atílio Paiva em Rivera, cidade uruguaia, é mais uma alternativa.