Inter desembarca em Itu e se prepara para retorno na Sul-Americana

O Inter vive as consequências da maior tragédia ambiental da história do Rio Grande do Sul, após as enchentes que devastaram o Estado. Apesar dos traumas e das perdas patrimoniais, a equipe já tem compromissos marcados para as próximas semanas. Sem o CT Parque Gigante, o Colorado viajou nesta segunda-feira (20) para Itu, no interior de São Paulo, onde irá estabelecer suas operações visando o retorno aos gramados. Sem jogar desde o dia 28 de abril, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Eduardo Coudet e sua equipe buscam retomar as condições físicas e técnicas para a sequência do calendário.

O Inter chegou no fim da tarde dessa segunda-feira em Itu, a 100 km de distância de São Paulo, onde sediará seus treinos. O clube realizou alguns treinamentos em Porto Alegre, no Complexo Esportivo da Pucrs, mas optou pelo deslocamento pela possibilidade de mandar os jogos na região, no estádio Novelli Junior, casa do Ituano. Comissão técnica, funcionários e jogadores ficarão instalados no Otho Hotel, resort de luxo que foi casa da seleção japonesa durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.



Essa será a primeira vez que Coudet terá o elenco completo para trabalhar. Todos os jogadores viajaram com a delegação, incluindo Wanderson e Lucca, que se recuperam de lesão e podem voltar a treinar com o resto da equipe nos próximos dias. A atração principal do retorno colorado é a possível dupla de ataque para a sequência da temporada: Valencia e Borré.