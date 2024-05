Inter faz treino solidário e arrecada 3 toneladas de alimentos aos atingidos pelas enchentes

Antes da viagem para Itu, em São Paulo, onde o Inter fará seus treinos, na retomada dos trabalhos após as enchentes que atingiram Porto Alegre, o Colorado teve um último contato com seu torcedor. O clube promoveu um treino aberto solidário para os sócios na tarde desta sexta-feira (17), no Parque Esportivo da Pucrs, na avenida Ipiranga. O intuito foi arrecadar alimentos não perecíveis para os afetados pelas cheias. Com a presença de 1.325 aficionados na universidade, foram arrecadadas três toneladas de donativos. A viagem para o interior paulista está marcada para segunda-feira.

O retorno colorado aos gramados será no dia 28 de maio, por imposição da Conmebol. O foco é o duelo com o Belgrano, da Argentina, pela 6ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Dono do mando de campo, o clube ainda não definiu o estádio que irá mandar seus jogos – Beira-Rio não deve ter condições de jogo por ao menos 45 dias. Os confrontos adiados contra Delfín-EQU e Real Tomayapo-BOL, pela 4ª e 5ª rodada, serão disputados posteriormente.

O treino comandado pelo técnico Eduardo Coudet durou pouco mais de uma hora, e contou com quase todos os atletas do plantel. Ficaram de fora da atividade com bola os atacantes Wanderson e Lucca, que trabalharam em separado, e o goleiro Ivan, que segue se recuperando de uma lesão ligamentar no joelho. O camisa 11 parece estar mais avançado no tratamento da entorse no tornozelo que sofreu no duelo com o Athletico-PR, no dia 21 de abril. Orientado para um exercício de explosão em espaço curto, ele se juntou ao jovem atacante na corrida pela linha lateral.

A sexta-feira também ficou marcada pelo apoio dos torcedores nas arquibancadas. Sob o comando da torcida organizada Guarda Popular, entoaram-se não só os tradicionais cânticos colorados, como também o hino do rio-grandense e músicas referentes à força do povo gaúcho, por conta da tragédia que assola o Estado há mais de duas semanas.

Ao final da atividade, os jogadores atenderam aqueles que se fizeram presentes na Pucrs. Além de saudar a torcida, nomes como Aránguiz, Alan Patrick, Valencia e Rochet pararam para conceder autógrafos e tirar fotos. O grupo volta aos treinos neste sábado (18), folga no domingo, e embarca para São Paulo na segunda-feira.