Dupla Gre-Nal e FGF se mobilizam para internacionalizar aeroportos no RS

Se desdobrando para definir a logística da volta aos gramados, a dupla Gre-Nal tem os primeiros passos definidos, mas segue na luta para mandar seus jogos em solo gaúcho, ainda que Arena e Beira-Rio não tenham condições de receber uma partida. Na sexta-feira (17), em reunião com o ministro Paulo Pimenta, que está à frente do Ministério Extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, e o vice-presidente do Grêmio, Fábio Floriani, solicitaram a internacionalização do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, e da base aérea de Canoas.

Enquanto o Tricolor treina em São Paulo e vai jogar em Curitiba, no Estádio Couto Pereira, o Colorado embarcou para Itu nesta segunda-feira, e deve mandar seus primeiros no Estádio Dr. Novelli Júnior, migrando, posteriormente, para Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse – não há confirmação por parte da diretoria alvirrubra.

No entanto, o intuito dos clubes é voltar ao Estado o quanto antes, recebendo os adversários no Estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, e no Estádio Centenário, do Caxias. Na disputa da Libertadores e Sul-Americana, a dupla se vê refém da exigência da Conmebol de que os palcos dos jogos estejam a, no máximo, 150 km de um aeroporto internacional.

Para que os aeródromos estejam aptos a receber voos de outro país, é necessária a instalação de um posto da Polícia Federal. No caso de Caxias do Sul, ainda foi solicitado um equipamento antineblina, por conta das fortes névoas em volta da cidade.

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, que também estava presente na reunião, explica que a ideia do diálogo entre as partes veio do próprio Pimenta. “O ministro disse que gostaria de saber nossas dificuldades, pediu para conversar conosco (clubes e federação) para ouvir as demandas, e agora vai ser feito um detalhamento dos pontos solicitados para ele através de um documento que será encaminhado ao governo. Ele também ficou de colocar um representante do segmento do futebol neste trabalho para a gente manter uma relação de proximidade”. Sobre o nome que será apontado, o cartola destaca que os gaúchos poderão indicar alguém no ofício que será encaminhado ao governo federal pela FGF nos próximos dias.