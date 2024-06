Após classificação na Libertadores, Grêmio já projeta chegadas e saídas

Se o início do ano foi acidentado, com problemas na formação do elenco e com as paralisações por conta das enchentes, a classificação na fase de grupos da Libertadores após a vitória por 1 a 0 contra o Huachipato, em Talcahuano, no Chile, iluminaram o caminho gremista para o restante da temporada. Vivendo com altos e baixos, entre a derrota em Gre-Nal, o título gaúcho, os dois tropeços nas primeiras rodadas, seguidas de três partidas impecáveis na Libertadores, o Grêmio precisa de estabilidade. Com a janela de transferências se aproximando, uma reformulação no elenco parece estar a caminho.

LEIA TAMBÉM: Grêmio vence batalha contra Huachipato no Chile e se classifica na Libertadores



Se o Tricolor não tem o elenco estrelado como outros rivais brasileiros e sul-americanos, o técnico Renato Portaluppi encontrou algumas soluções para posições que eram muito questionadas. Marchesín fez partida brilhante no Chile e se afirmou como o dono da meta gremista. João Pedro e Kannemann são unanimidades, enquanto Rodrigo Ely, ainda que não transpire confiança, fez sua melhor partida contra o Huachipato.



Apesar do bom momento do defensor, já se sabe que a concorrência no miolo de zaga aumentou com as contratações de Jemerson e Rodrigo Caio. o jogador vindo do Galo chega ao clube como postulante à titularidade, enquanto Caio é uma aposta da direção. Um dos melhores da sua posição, o zagueiro de 30 anos vive com lesões e busca reerguer sua carreira em Porto Alegre. Setor carente no início do ano, a defesa parece ter encorpado com as duas chegadas.



Além de contratações, o clube já pensa em saídas. João Pedro Galvão não deve permanecer após o seu contrato de empréstimo junto ao Fenerbahçe, da Turquia. que se encerra no final deste mês. A direção já busca alguém que possa suprir a ausência de Diego Costa e revezar com o atacante. Outro que deve deixar o Grêmio é Lucas Besozzi. O clube não deve exercer o poder de compra do jogador do Lanús, de R$ 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões). O meia Nathan também é carta fora do baralho no momento. Se o Tricolor não tem o elenco estrelado como outros rivais brasileiros e sul-americanos, o técnicopara posições que eram muito questionadas. Marchesín fez partida brilhante no Chile e se afirmou como o dono da meta gremista. João Pedro e Kannemann são unanimidades, enquanto Rodrigo Ely, ainda que não transpire confiança, fez sua melhor partida contra o Huachipato.Apesar do bom momento do defensor, já se sabe que a concorrência no miolo de zaga aumentou com as contratações de. o jogador vindo do Galo chega ao clube como postulante à titularidade, enquanto Caio é uma aposta da direção. Um dos melhores da sua posição, o zagueiro de 30 anos vive com lesões e busca reerguer sua carreira em Porto Alegre. Setor carente no início do ano, a defesa parece ter encorpado com as duas chegadas.Além de contratações, o clube já pensa em saídas.após o seu contrato de empréstimo junto ao Fenerbahçe, da Turquia. que se encerra no final deste mês. A direção já busca alguém que possa suprir a ausência de Diego Costa e revezar com o atacante. Outro que deve deixar o Grêmio é Lucas Besozzi. O clube não deve exercer o poder de compra do jogador do Lanús, de R$ 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões). O meia Nathan também é carta fora do baralho no momento.

LEIA TAMBÉM: Grêmio solicita medidas emergenciais para bairros no entorno da Arena



Outra garantia para o segundo semestre é que Curitiba será a casa gremista no decorrer da Libertadores, até a liberação da Arena. A direção confirmou que o Couto Pereira será utilizado nas próximas fases da competição. A classificação na Libertadores representa um alívio para a sequência da temporada, que ainda busca a primeira colocação do Grupo C. Outra garantia para o segundo semestre é queaté a liberação da Arena. A direção confirmou que o Couto Pereira será utilizado nas próximas fases da competição. A classificação na Libertadores representa um alívio para a sequência da temporada, que ainda busca a primeira colocação do Grupo C.

Caso vença o Estudiantes, sábado, o Tricolor garante a liderança e enfrenta o Peñarol nas oitavas de final. Se não pontuar, enfrenta o Fluminense na próxima fase. O grupo já voltou para a Capital paranaense e retorna hoje aos trabalhos.