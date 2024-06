Grêmio vence batalha contra Huachipato no Chile e se classifica na Libertadores

Após perder as primeiras duas partidas e enfrentar três batalhas em busca da recuperação na Libertadores, enfim o Tricolor pode respirar aliviado. Em uma partida truncada e embarrada, o Grêmio venceu o Huachipato nesta terça-feira (4) por 1 a 0, com gol de Diego Costa no Estádio CAP, em Talcahuano, no Chile, e está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Com os três pontos, os gremistas chegam aos 9 pontos e garante a passagem para a próxima fase. No sábado, a equipe de Renato Portaluppi pode até passar em primeiro, caso empate com o Estudiantes-ARG na última rodada.



Com a mesma equipe titular da vitória por 4 a 0 contra o The Strongest, o início da partida não poderia ter se desenhado de forma mais positiva para o Tricolor. O Huachipato até esboçou uma pressão, mas Galdino escapou pela direita e gerou um escanteio. Logo aos 5 minutos, Cristaldo cobrou o tiro de canto e encontrou o centroavante Diego Costa, que ganhou de Silva e conferiu de cabeça para o gol, abrindo o placar.



A forte chuva que caía no Estádio CAP ajudou a esfriar a partida, mas o Grêmio perdeu ótimas chances de ampliar o marcador, com Galdino, que adiantou demais a bola e perdeu o controle dentro da área e com Pepê, que ficou livre dentro da área e acertou a trave.



O primeiro tempo era todo do Grêmio. Aos 33 minutos, Cristaldo recebeu cruzamento de Soteldo e Parra evitou o segundo gol tricolor. Logo na sequência, Soteldo também teve sua chance, mas carimbou o pé da trave chilena. A terceira bola na trave da primeira etapa veio com Galdino, em cobrança de falta de Reinaldo.



Galdino foi o jogador mais acionado na primeira etapa. Além das escolhas ruins, a sorte não estava ao seu lado. O Grêmio desperdiçou muitas chances e já poderia ter definido o confronto e a classificação logo nos primeiros 45 minutos.



No início do segundo tempo a pressão chilena quase colocou a classificação em xeque. Dois chutes de fora da área assustaram o torcedor gremista: uma explodiu no travessão e outra Marchesín fez excelente defesa, além de outra intervenção do argentino na sequência.



A chuva apertou em Talcahuano e prejudicou muito o gramado. A água acumulada no gramado impedia a bola de rolar em certos pontos, transformando a partida disputada em uma clássica peleja de Libertadores. Se na técnica nada acontecia, na bola aérea o Huachipato demonstrava perigo, obrigando Marchesín a trabalhar novamente.



A tensão nos minutos finais era nítida. Mesmo com muita pressão dos adversários, o Tricolor sustentava o placar até subir a placa dos acréscimos. O alívio veio apenas quando o juíz assinalou o fim de jogo, garantindo a classificação do Imortal para a próxima fase.



Agora o Tricolor enfrenta o Estudiantes-ARG, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, no Estádio Couto Pereira, no Paraná. Com o Grêmio chegando aos 9 pontos, a partida de sábado pode valer a primeira colocação do Grupo C, já que o The Strongest-BOL fechou sua participação com 10 pontos.





(1) Grêmio - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê (Du Queiroz) e Cristaldo (Carballo); Soteldo (Gustavo Martins), Galdino (Nathan Fernandes, depois Gustavo Nunes) e Diego Costa. Téc.: Renato Portaluppi



(0) Huachipato - Parra; Castillo (Díaz), Gazzolo, González (Sáez) e Sepúlveda (Palmezano); Silva (Malanca) e Montes, Joaquín Gutiérrez (Vargas), Martínez e Maximiliano Gutiérrez; Rodríguez. Téc.: Francisco Troncoso



Arbitragem - John Ospina-COL