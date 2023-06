Shana Müller comemora 20 anos de carreira em 2024

Shana Müller ainda se recuperava da morte de Luiz Carlos Borges músico e compositor havia falecido seis dias antes, aos 70 anos, e Shana se mostrava abatida não apenas por perder o grande parceiro musical, mas também por perder um grande amigo, alguém que havia acreditado nela desde os primeiros momentos de sua carreira. "Em todas as etapas da minha vida musical, o Borges esteve presente. Foi um amigo, um parceiro, um conselheiro. Sentirei para sempre a sua falta", lamenta Shana. No dia que essa entrevista foi feita, em meados de maio,ainda se recuperava da. Ohavia falecido seis dias antes, aos 70 anos, e Shana se mostrava abatida não apenas por perder o grande parceiro musical, mas também por perder um grande amigo, alguém que havia acreditado nela desde os primeiros momentos de sua carreira. "Em todas as etapas da minha vida musical, o Borges esteve presente. Foi um amigo, um parceiro, um conselheiro. Sentirei para sempre a sua falta", lamenta Shana.

Ela via em Borges, também, um exemplo. A visão que o músico tinha do tradicionalismo, da música feita no Rio Grande do Sul, era bem a linha que ela esperava que fosse seguida por todos: uma arte ao mesmo tempo regional e plural, que se comunicasse e atravessasse fronteiras nacionais e internacionais. Shana, acompanhando o que Borges pensava, afirma que acreditava (e ainda acredita) que a música produzida e consumida aqui tem tudo para ser compreendida e assimilada em outras paragens: Rio de Janeiro, São Paulo e Nordeste, por exemplo, ou, por outro lado, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, no Chile e em tantos locais onde a música pode servir como elemento de integração. "Além de se esforçar para que a música regional avance, Shana está sempre preocupada em ser ouvida pelos mais diversos públicos", destaca Andréia Martins Feyh, produtora musical que convive e trabalha com a cantora há quase três décadas.

Integração, aliás, é um sentimento-chave para Shana, uma artista e mulher que teve que construir uma carreira e se estabelecer num meio majoritariamente masculino, muitas vezes até machista. "É um mercado que só tem homem, em todas as etapas", reconhece a cantora. "E não foram poucas vezes que eu escutei, no tempo em que eu trabalhava em rádio, ouvintes que se queixavam até mesmo do fato de serem obrigados a ouvir suas músicas prediletas interpretadas por vozes femininas."

Vitória Régia (de Wilson Paim e de Salvador Lamberty)", lembra o cantor, produtor cultural e biógrafo de Luiz Carlos Borges, Vinícius Brum. "Anos mais tarde, ela, já estudante de Jornalismo, me foi apresentada por Luiz Carlos Borges, quando, início dos anos 2000, montávamos o grupo para o show Palco do Rio Grande, visitando a obra do Conjunto Farroupilha e do Grupo Os Gaudérios", acrescenta Vinícius. "Shana Müller é uma das cantoras mais importantes da sua geração. Ela mantém viva a linhagem de várias vozes femininas que contribuíram na construção do cancioneiro regional gaúcho, principalmente, no fenômeno do movimento nativista Califórnia da Canção Nativa, "Conheci primeiro a sua voz, ainda criança, em meados dos anos 1990, na canção(dee de)", lembra o. "Anos mais tarde, ela, já estudante de, me foi apresentada por Luiz Carlos Borges, quando, início dos anos 2000, montávamos o grupo para o show, visitando a obra doe dos", acrescenta Vinícius. "Shana Müller é uma das cantoras mais importantes da sua geração. Ela mantém viva a linhagem de váriasque contribuíram na construção do, principalmente, no fenômeno dosurgido a partir daem 1971", acrescenta, fazendo um alto reconhecimento da trajetória da intérprete.