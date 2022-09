Gujo Teixeira lança reedições de seus livros de maior sucesso

Poeta e escritor radicado em Lavras do Sul, Gujo Teixeira está lançando novas edições de seus dois livros de maiores sucessos de venda: Na Madrugada dos Galos (R$ 30,00) e Sétimas de Mundaréu (R$ 60,00). As ilustrações das novas capas ficaram por conta do artista e desenhista de cenários e costumes gauchescos Jaime Iserhard. As obras estão disponíveis para compra diretamente com o autor pelo whatsapp (55) 9976-5440, ou no Instagram @gujoteixeira, onde o interessado encontra todas as informações.

Em Na Madrugada dos Galos, primeiro livro da carreira do poeta, em 2001, ele descreve o cotidiano campeiro, com cenas tão objetivas que ao lermos alguns versos a imagem facilmente se forma aos nossos olhos. É um registro de grandes sucessos musicados por nomes conhecidos e reconhecidos do cenário musical nativista, e que podem ser ouvidos, nesta segunda edição, no Spotify.

Em Sétimas de Mundaréu - (Pequenas) Imagens de Intenção Poética, com primeira edição em 2014, o autor transforma em poesia objetos do cotidiano campeiro, dando vida e alma a coisas improváveis, explicando o significado de vários vocábulos e expressões. Cada sétima é uma estrofe de sete versos, e são mais de 300, traduzindo instrumentos crioulos, uns muito usados, alguns que já caíram em desuso e outros que já estão fadados ao fim, como ele mesmo define.