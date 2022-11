Festivais nativistas movimentam há 50 anos o cenário musical do interior gaúcho

As polêmicas podem ter servido de estímulo por um determinado período. Havia uma euforia. Em mesas de bar Estado afora, as pessoas debatiam entre manter a raiz ou inovar, defendendo suas canções favoritas. Havia bares temáticos, como a Pulperia, na Capital.

Outra parte da sustentação do movimento está na comunicação. Nos anos 1980 surgiram veículos especializados, como as revistas Tarca, Gaudéria, Nativa e Campeiro, os jornais Tchê e Nativismo, a rádio Liberdade, os programas de televisão Galpão Nativo (TVE) e Galpão Crioulo (RBS). Essa estrutura ressoava aplausos, vaias e disputas acaloradas.

Dizem que o nativismo é um sentimento. Um sentimento que sustenta o que se entende como cultura gaúcha, em suas múltiplas vertentes. Tudo começou com a realização de um festival a cada final de semana. Nos mais recônditos rincões do Rio Grande do Sul, desde 1971 promovem-se eventos dedicados a se cantar o apego ao lugar.

Da Barranca ao Peitaço

Na primeira vez em que subiu ao palco da Califórnia da Canção em 1975, Oristela encarnou o espírito do nativismo e acabou ganhando o troféu de melhor intérprete. Depois, passou também a atuar como produtora de festivais. Diante do quadro crescente de profissionalização, observa que boa parte dos músicos sobrevivem das ajudas de custo e da premiação. Por isso, acredita que "passada a pandemia, o pessoal está com muita sede de palco".

A questão de gênero é um dos vetores de disputa no nativismo, também permeado por dicotomias estéticas entre o rural e o urbano, a tradição e a projeção, e outros embates. Oristela observa que hoje é um momento bem diferente: "muitas meninas cantando, coisa que não se via até 10 anos atrás". Da nova geração, cita algumas: Maria Alice, Nicole Carrion e Bibiana Alves.

Canções que tocam no galpão e na cidade

Lá no campo, não há lugar nem momento especial para produzir música e poesia. Quando volta da lida, a peonada se reúne no galpão para a roda de causos. Este hábito foi observado e descrito pela antropóloga Ondina Fachel Leal, a partir de pesquisa realizada por volta de 1986. Ela dedicou-se a conviver com peões de estância na região do Pampa, ao mesmo tempo em que os festivais despertavam respeito em um público amplo. "Ser gaúcho estava mais valorizado do que agora", assegura.

O resultado da pesquisa está no livro Os gaúchos: culturas e identidades masculinas no pampa (Tomo, 2021). Junto aos peões, observou sua sensibilidade, contrariando o estereótipo de grosso, bagual. "Homens sem estudo, uma coisa rústica, mas de uma delicadeza, uma ternura pra poesia e pra música que me emocionava muito", lembra.

Além de tocarem e cantarem, costumavam escutar no rádio a programação dos festivais, identificando-se com algumas canções e criticando outras. Os peões também reprovavam a moda gauchesca entre os citadinos, que elevava os preços das alpargatas, do fumo de corda, entre outros produtos pertencentes aos seus costumes.

Na Califórnia de 1987, por exemplo, Ondina registrou que Mulheres campeiras, cantada por Victor Hugo, tocou aos peões. Outras eram ironizadas: "esses aí pensam que são gaúchos".

Diferente do galpão, em torno daquela canção feita para ser apresentada no palco e depois gravada em disco para rodar na rádio, a maioria dos envolvidas não possui vivência campesina. Vinícius Brum é um deles: nascido e criado na cidade, só teve contato com o campo quando visitava a fazenda dos tios durante as férias. Parafraseando o argentino Jorge Luis Borges, o compositor ressalta que "a gauchesca platina traz o interesse do homem urbano olhando pro meio rural. Nunca é o gaúcho que canta, mas alguém identificado com ele".

Já em relação ao Rio Grande do Sul, Vinícius reafirma que "nativismo é um sentimento, um apego a um lugar". Também é o resultado de inquietações estéticas que geram diferentes festivais. "Tudo isso cria esse fenômeno, que podemos chamar de regionalismo ou de nativismo. Só não é tradicionalismo", conclui.

Vinicius Brum fez parte de um dos grupos mais ousados, o Tambo do Bando. "No auge, num mesmo festival tu encontrarias todos os matizes, desde a música mais diretamente ligada à lida campeira, ao lado de tantas outras linguagens que não tinham essa intenção", recorda. Entre eles, surgiram polêmicas que, na avaliação do compositor, eram externas, não dos artistas. Prova disso teria sido o festival Clarin, em São Borja, em 1989, em que subiram ao palco lado a lado Mano Lima e Tambo do Bando.

De acordo com Vinícius, as pessoas passaram a observar estilos diferentes e criaram linhas (campeira, manifestação rio-grandense, livre, etc.), que colocavam didaticamente a diferença para o público. "Tudo fazia parte da tentativa de construir um cancioneiro", garante.

O regionalismo, até aquela época, era exclusivamente bailável, muito simples e direto, a exemplo de Teixeirinha. "A Califórnia revoluciona isso, porque vai colocar dentro da mesma temática canções que são pra ouvir, com um pouco mais de densidade poética e experimentação", conclui.

Os festivais repercutem, têm espaço midiático, registram em vinil e juntam bastante público. Nos anos 2000, algumas carreiras estão consolidadas, a exemplo de Luiz Carlos Borges, Neto Fagundes, Elton Saldanha, Rui Biriva, Eraci Rocha, Fátima Gimenez, Maria Luiza Benites. E de 2010 para cá, os festivais continuam acontecendo. Mas Vinícius avalia que, "talvez em função da profissionalização, parece que deixam de ser o palco da experiência".