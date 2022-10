Vinicius Brum lança novo disco e preserva o espírito de cantautor

Geraldo Hasse, especial para o JC

Músico que não se pilcha como gaúcho e mais parece um compenetrado professor de Literatura (assunto no qual é mestre pela Ufrgs), Vinícius Brum gosta de se definir como cantautor, aquele tipo diferenciado de artista que, tocando bem pelo menos um instrumento musical, escreve as próprias letras, compõe as melodias, negocia os arranjos e, na hora H, encara microfone e palco, por gosto e necessidade. Ainda que, nos primeiros momentos de cada espetáculo, sinta o coração disparar (dizem que acontece com todos, de Caetano a Chico), bastam um, dois ou três minutos para que o intérprete pegue a marcha e se vá pela estrada que conhece tão bem. Melhor ainda se chovem alguns aplausos para completar a magia do espetáculo.

Foi o que se viu no início da noite de 28 de setembro, uma quarta-feira, véspera de eleição, no Theatro São Pedro em Porto Alegre. O público foi insuficiente para lotar o auditório contratado pela Assembleia Legislativa, mas o disciplinado Brum mostrou seu último trabalho, uma mescla de pop e cult. "Vinicius Brum faz uma costura da literatura com a música", definiu Mariana Abascal, diretora de comunicação da Alergs, na saudação inicial à plateia que, por dois quilos de alimentos, teve o privilégio de assistir à estreia em palco do conteúdo completo do CD Por Que os Ponchos São Negros, baseado no romance homônimo do escritor Roberto Ferreira, ganhador do Prêmio Açorianos de 2011.

Gravado há um ano, o disco e o espetáculo contêm uma dezena de canções elaboradas via internet ao longo da pandemia do coronavirus, entre 2019 e 2021. É um trabalho primoroso que o jornalista cultural Juarez Fonseca definiu como "uma pequena obra-prima" - ele escutou o CD em casa em novembro do ano passado. A quem quiser conferir a validade do elogio do principal crítico musical rio-grandense, o show pode ser assistido na íntegra no site da Alergs ou na página de Vinicius Brum no Facebook. O CD está nas lojas especializadas.

É com esse espetáculo que Vinicius premedita percorrer o interior do Rio Grande nas próximas semanas. Em algumas canções, ele toca violão. Em todas, é acompanhado pelo violão de Guilherme Castilhos, o acordeão de Guilherme Goulart e o contrabaixo de Miguel Tejera. O show do São Pedro foi enriquecido por um quarteto de cordas que ofereceu um fundo musical atípico em audições da música popular rio-grandense.

A partir da definição de Vinicius Brum como cantautor, formou-se espontaneamente uma lista de individualidades artísticas autossuficientes atuantes no cenário musical sulino. Nessa classificação, feita de ouvido, cabem os nomes de Bebeto Alves, Elton Saldanha, Erlon Péricles, Jeronimo Jardim, Luiz Carlos Borges, Marco Aurélio Vasconcelos, Mauro Moraes, Pirisca Grecco, Raul Ellwanger e Vitor Ramil. Com poucas exceções - Humberto Gessinger, Nei Lisboa, Marcelo Delacroix -, a maioria esteve em alguns dos festivais que, nos últimos 50 anos, deram uma nova dimensão à música regional gaúcha, até 1970 restrita a poucos nomes.

Preliminar e provavelmente incompleta, a lista dos cantautores vivos foi "aprovada" por Vinicius Brum, que entrou na dança em 1980, quando acompanhou ao violão a cantora Oristela Alves, presente na Califórnia da Canção Nativa para defender a canção Ronda, de Luiz Carlos Borges (não classificada). Desde então, Brum nunca mais parou. Por vários anos fez parte das comitivas que sustentavam e se nutriam dos festivais. Com uma competição por semana, abriu-se no interior um mercado permanente para amadores e profissionais da música. O som dos festivais, gravado em discos, percorreu outros estados onde havia rio-grandenses ou admiradores da música gaúcha. Não só a tradicional rancheira, mas a milonga, o chamamé, o vanerão, o xote e a chacarera, ritmos que ressuscitaram instrumentos como o bombo leguero. "Com um festival por semana, a gente vivia em Porto Alegre da ajuda de custo dada por eles", lembra Brum. Sem falar que os prêmios eram bons.