Músico Luiz Carlos Borges morre aos 70 anos

O músico nativista Luiz Carlos Borges faleceu aos 70 anos na noite desta quarta-feira (10), em Porto Alegre. Ele estava internado desde o final de março, tratando consequências de um aneurisma na aorta. Ainda não há informações sobre o velório.

Nascido em março de 1953 em Santo Ângelo, o músico iniciou carreira no conjunto Irmãos Borges. Ele estreou em carreira solo aos 26 anos, enquanto trabalhava como instrutor musical de hinos na Biblioteca Pública de Santa Maria. com a música Tropa de Osso, que foi premiada na Califórnia da Canção Nativa do RS, em Uruguaiana. Na ocasião, ganhou a Calhandra de Prata, segundo maior prêmio do festival. Borges também foi titular da direção do Centro Cultural Municipal e Biblioteca Pública de Santa Maria, e presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore.

Com 60 anos de trajetória na música, Borges lançou 35 discos e recebeu mais de cem prêmios em festivais artísticos. Ele também foi idealizador do Festival Musicanto Sul-Americano de Nativismo, de Santa Rosa.