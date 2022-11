Girasole foi a mais longeva casa noturna de Porto Alegre

O sucesso do estabelecimento não apenas comprovou o tino comercial do dono, como serviu de vitrine permanente a uma consolidada carreira artística. Microfone em punho, ele brindava a clientela com um repertório de canções italianas (sua especialidade), boleros e outras bossas românticas, com olhos sempre atentos aos pedidos nas mesas e domínio virtuoso do único instrumento que sabia tocar: a caixa registradora.

A primogênita Isabella Pozzer, hoje dona da pousada para "pets" Sítio Aulegria, acrescenta outro ingrediente que fez a diferença naqueles tempos: "Além de o pai se dar bem com todo mundo, o fato de minha mãe ter se formado em Publicidade e Propaganda na Pucrs (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e trabalhado em agências importantes do ramo, como Standard e MPM, acabou ajudando a divulgar o Girasole e atrair para lá muita gente bacana, direta ou indiretamente relacionada à Comunicação e outras áreas, de uma forma mágica".

Igualmente decisivo foi o protagonismo de Salli Regina, mãe de seus dois filhos e cuja participação não se resumiu a colocar mãos à obra na reforma do espaço, respingando as galochas com argamassa. Seu toque pessoal seria responsável por um cardápio que incluía atrativos como água de coco servida na própria fruta, sanduíche de lagosta, uma receita exclusiva de bolinhos de queijo e o "Mafioso" - pão exclusivo, com recheio de linguiça calabresa, parmesão e pimenta dedo-de-moça, tudo servido em louças produzidas na serra gaúcha.

O negócio surgiu como bar-chopp de configuração simples porém caprichada, em sociedade com o primo Carlinhos Vial e o tecladista Heitor Barbosa (que deixariam o negócio no ano seguinte para cuidar de outros interesses). "Percorri a cidade até bater o olho no ponto, onde antes funcionaram açougue e depois farmácia", conta o aposentado Edgar, 84 anos, à época morador da vizinha rua Jacinto Gomes e que já acumulava mais de uma década como crooner do Conjunto de Norberto Baldauf (1953-2010) , mais popular e longevo grupo de bailes do Estado.

A vida social de Porto Alegre já foi cenário de casas noturnas para quase todos os gostos, idades e bolsos. Mas nenhuma chegou tão longe quanto o Girasole. Inaugurado em 20 de julho de 1970 pelo cantor Edgar Pozzer e a então esposa Salli Regina (1939-2022), o espaço localizado na loja térrea de um prédio residencial de quatro andares no número 435 do prolongamento da rua Vieira de Castro, bairro Santana, deteve marcas dignas de um imaginário livro dos recordes gaúchos, por funcionar de forma ininterrupta e com o mesmo dono durante exatos 47 anos, três meses e 11 dias, até pedir a conta em 31 de outubro de 2017.

Diversão e romantismo em clima intimista

Os 65 metros quadrados que faziam do Girasole uma das menores casas noturnas de Porto Alegre não o impediram de figurar no catálogo de lugares inesquecíveis da cidade. Pelo contrário: a curta distância entre as 15 mesas favorecia um clima intimista e ao mesmo tempo divertido, em meio ao qual se podia namorar sossegado ou interagir com outros frequentadores, dali surgindo inclusive amizades e romances inesperados, sob uma trilha sonora na medida, pratos de inspiração italiana, petiscos de primeira e os chopes sempre muito bem tirados.

E não foi por falta de concorrência no entorno. Além dos diversos luminosos distribuídos pelas ruas Ramiro Barcelos, Santana e - principalmente - avenida João Pessoa, a própria Jerônimo de Ornelas (com uma de suas esquinas a 50 metros do toldo de Edgar Pozzer) teve trechos pontilhados ao longo do tempo por bares e boates cuja lembrança se esvai. Caneco's. Varanda. Twist. Sumériu's. Barcelona. Arcabuz (que teve como sócio o então ponta-direita gremista Renato Portaluppi). Uns mais duradouros, outros menos. Mas nada que se comparasse ao Girasole.

Que o diga o engenheiro civil José Cláudio Volpe, 74 anos, ao ressaltar vínculos emocionais com a casa: "Amigo e vizinho do Edgar na rua Jacinto Gomes, desde a abertura eu ia direto ao Girasole com meus colegas da Pucrs. Ele também foi meu padrinho de casamento e ainda cantou a Ave Maria na cerimônia! Mesmo depois de formado e morando no Interior, continuei aparecendo no bar, inclusive para ver jogos do Grêmio. E os 92 anos de minha mãe comemoramos lá, com direito a valsa de aniversário e tudo".

O número 435 da Vieira de Castro, em frente à praça posteriormente denominada João Paulo I, foi também palco de personagens marcantes na memória afetiva de três gerações. Seu Estrela, morador do prédio. Paulo Pelé, guardador de carros. Ivone Justo, cozinheira. Heitor Barbosa, tecladista. Paulo Justo, garçom do segundo ao último dia da casa. "Trabalhando na boate Intermezzo (na avenida Protásio Alves), aceitei o convite do Edgar, que cantava lá, para seguir com ele no novo negócio", conta o ex-funcionário, aos 74 anos. "Fiquei de fora entre 1976 e 1997, mas acabei voltando."

Muitas das passagens hilárias, aliás, estavam relacionadas ao formato "de bolso" da casa. Pozzer contribui com mais uma: "Para se esconder lá dentro era preciso apelar ao improviso. Certa noite, um jogador de basquete com 2 metros de altura soube que a noiva chegava à sua procura. O porteiro segurou ela do lado de fora para ganharmos tempo, enquanto ele se deitava atrás das cadeiras, tapado pelas pernas de um grupo de jogadores boêmios do Grêmio. A moça vasculhou até a cozinha e foi embora sem encontrar o fujão, que não escapou da gozação da turma".

Uma história puxa outra e ele tira mais uma da manga: "Teve um garçom que merecidamente apelidamos de 'Desastre", porque vivia derrubando tudo, cada vez era um vexame diferente, além do prejuízo. Ao atender a mesa onde o famoso publicitário Antônio Mafuz (1921-2005) havia pedido um prato de filé com acompanhamentos, o estabanado deixou cair quase toda a comida no colo do freguês, que não reclamou e ainda conseguiu agarrar o bife no ar, para em seguida comer com a mão, sob gargalhadas gerais em um ambiente onde todos se conheciam".