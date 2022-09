A independência do Brasil em sete lugares de Porto Alegre

Nos 200 anos da Independência do Brasil, o Jornal do Comércio deu um passeio por Porto Alegre para visitar locais da cidade que celebram os acontecimentos ocorridos em 1822. São ruas, avenidas, bairros, estruturas urbanas que carregam o nome de personagens, datas e lugares fundamentais na separação do Brasil de Portugal.

Confira abaixo todas as sete matérias, em sete capítulos, que contam um pouco mais sobre essa história e clique nos links para acessar o conteúdo completo.

Localizada na região central da Capital, a avenida carrega no nome do acontecimento máximo da história brasileira. A independência criou uma nova nação e foi o resultado de um processo e não de um ato isolado.

O artífice político da separação brasileira e, não à toa, conhecido como o Patriarca da Independência, ganhou uma avenida - do ladinho do Parque da Redenção - com seu nome na capital gaúcha. Bonifácio foi de braço direito de Dom Pedro I à inimigo do imperador.

Foi junto ao Ipiranga, o riacho em São Paulo, não a avenida de Porto Alegre, que o príncipe Pedro gritou “Independência ou morte”, criando um País.

O homem que dá o nome à rua no bairro Partenon é uma das figuras pouco conhecidas do processo de Independência. Evaristo da Veiga era jornalista e foi autor da letra do hino da independência que, depois, foi musicado por Dom Pedro I.

A primeira imperatriz do Brasil, dona Leopoldina, dá o nome ao Jardim Leopoldina em Porto Alegre. Ela foi decisiva na Independência, não só por assinar o decreto da separação, mas também por ter uma posição firme em defesa da autonomia brasileira.

O príncipe Pedro decretou a Independência e foi homenageado no viaduto no bairro Praia de Belas. O primeiro imperador separou o Brasil de Portugal, mas manteve o controle desta terra na mão da família Bragança.

O passeio do JC chega ao fim na rua 7 de Setembro, no Centro Histórico da Capital. Foi uma tarde do dia 7 de setembro de 1822 que o príncipe regente Pedro, à beira do riacho Ipiranga, em São Paulo, deu aquele que ficaria conhecido como o mais famoso grito do Brasil.