Número de turistas por via aérea cresce 16% no Rio Grande Sul após reabertura do Salgado Filho

Como estratégia do governo do Estado para alavancar o setor, ainda em setembro de 2024, o governador Eduardo Leite lançou a Campanha Nacional de Turismo com investimento de R$ 30 milhões, tem como objetivo posicionar o Estado como um dos principais destinos turísticos do Brasil, especialmente após as enchentes que impactaram fortemente o fluxo de visitantes. Entre 16 de outubro do ano passado - data do retorno dos primeiros voos - , e 29 de dezembro, o Rio Grande do Sul recebeupelo modal aéreo, aumento de 16,33% frente aos 242.062 registrados durante o período em que o terminal permaneceu fechado após as enchentes. Os dados foram extraídos da, plataforma que permite acompanhar visitantes e turistas desde a compra da passagem até a permanência no destino.Como estratégia do governo do Estado para alavancar o setor, ainda em setembro de 2024, o governador Eduardo Leite lançou a. Considerada a maior campanha mercadológica da história do Rio Grande do Sul,, tem como objetivo posicionar o Estado como um dos principais destinos turísticos do Brasil, especialmente após as enchentes que impactaram fortemente o fluxo de visitantes.



“Os dados são um ótimo sinal da nossa retomada. O governo e a Secretaria de Turismo estão apostando alto no Rio Grande do Sul, promovendo o nosso destino e com certeza os números são reflexo da nossa Campanha Nacional do Turismo. Esperamos um 2025 ainda melhor com milhares de turistas conhecendo as nossas belas paisagens e nossos destinos encantadores”, afirmou o secretário de turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini.



Na comparação com o mesmo período de 2023, entre 16 de outubro e 29 de dezembro, 154.844 bilhetes aéreos foram emitidos para o Estado, que registrou, ainda, 6,6 milhões de intenções de compra de passagens.

Serra e Capital são destinos mais procurados

Gramado e Porto Alegre seguem entre as cidades mais procuradas de acordo com as pesquisas de buscadores, seguidas de Torres, de Canela e de Bento Gonçalves, reforçando os atrativos e apelos turísticos da Serra gaúcha e do Litoral Norte.



Em relação ao valor médio das tarifas aéreas, dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indicam preços médios de R$ 713,20 e R$ 796,01 para os meses de outubro e novembro de 2024, respectivamente; em 2023, os valores eram de R$ 808,26 (outubro) e R$ 774,91 (novembro).

Número de turistas internacionais cresce

De acordo com dados da Embratur, o Rio Grande do Sul recebeu 73.924 turistas internacionais entre os meses de outubro e novembro de 2024, representando um aumento de 27,7% em relação aos 57.863 recebidos no mesmo período do ano anterior. Exclui-se dezembro da base de comparação em função de não haver, ainda, consolidação dos dados do ano passado.



Nestes dois meses, contudo, o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, esteve fechado para chegadas internacionais – o primeiro voo do exterior pousou apenas no dia 18 de dezembro, oriundo do Panamá.



Por outro lado, o crescimento em outubro e novembro ocorreu especialmente com o aumento nos fluxos terrestre e fluvial. O incremento se deu com maior intensidade em novembro de 2024 (44.623) se comparado ao mesmo