Campanha de Turismo no RS busca retribuir a solidariedade recebida na enchente

Na ocasião dos festejos farroupilhas e com a missão de consolidar o Rio Grande do Sul como um destino seguro após a tragédia climática enfrentada em maio deste ano, o governo estadual anunciou a nova Campanha Nacional de Turismo. Em cerimônia que reuniu autoridades e representantes do setor no Palácio Piratini, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (18), foram apresentadas as principais diretrizes desta iniciativa.

"Nos próximos dias, os portões do nosso aeroporto serão abertas, e nós teremos cerca de 230 mil assentos que poderão estar lotados de pessoas chegando aqui. E justamente com este objetivo que o governador nos pediu que a gente fizesse essa campanha para mostrar que estamos prontos novamente para receber os visitantes", ressaltou o secretário de Turismo do RS, Ronaldo Santini.

Sob o mote "O Brasil abraçou o RS e agora queremos abraçar o Brasil", em uma referência à solidariedade da população brasileira durante o período das enchentes, até novembro serão espalhadas peças publicitárias na mídia de todo o País. O vídeo para TV e internet apresenta a conhecida música “Céu, sol, sul, terra e cor” sendo cantada por pessoas de diversas regiões do País. Além disso, haverá inserções em rádios, jornais, revistas de bordo das companhias de aviação e nas áreas de embarque e desembarque dos aeroportos.

Conforme explicou o secretário de Comunicação do Estado, Caio Tomazeli, "a ideia do movimento é retribuir tudo que a gente recebeu com a nossa hospitalidade". Dessa forma, pretende-se trazer de volta imprensa e influenciadores que cobriram as cheias para mostrar a recuperação do Estado.

Na avaliação da CEO do Festuris, Marta Rossi, a campanha vem em um momento em que o RS precisa mostrar que está de braços abertos: "Somos o melhor produto brasileiro, pois estamos espalhados pelo planeta por meio do nosso folclore, através dos Centro de Tradições Gaúchas”.

Nesse sentido, o governador Eduardo Leite, salientou que pretende, entre outras ações, fortalecer os incentivos aos CTGs. “Para isso, os voos têm que chegar, as estradas têm que estar feitas, a segurança pública tem que funcionar. Mas as pessoas têm que saber disso, têm que ser provocadas, emocionadas para poder vir a este Rio Grande. Aí entra o maior que o que o Estado já fez em promoção do RS como destino turístico”, pontuou.