ExpoBento e Fenavinho atraem grande público no fim de semana

As condições climáticas do final de semana, com chuva contínua e neblina intensa na Serra Gaúcha, não interferiram negativamente no movimento de visitantes da 32ª ExpoBento e 19ª Fenavinho, que seguem até domingo (21), no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Ao contrário, o frio, que tem oscilado dos 5º aos 10º, tem contribuído para as vendas de produtos e no consumo de alimentos e bebidas adequados ao inverno.

De quinta a sábado, foram registrados 56.982 visitantes. No sábado foram 29.413, número que, possivelmente, foi repetido no domingo diante da grande movimentação até o fechamento dos pavilhões às 21h. Na quinta, dia da abertura, foram 11.051 visitantes e, na sexta, 16.518. A expectativa da organização é receber 250 mil pessoas até o encerramento.

Com as temperaturas baixas, um dos setores mais visitados na ExpoBento é o segmento de moda, no Pavilhão A, onde o visitante encontra uma variedade muito grande de itens para o vestuário. Malhas e casacos são as peças mais procuradas, bem como mantas, gorros, luvas, botas e itens para cama, como cobertores e edredons. A diversidade de coleções, estilos e preços também favorece as escolhas para o visitante.

Expositora desde o início da história da ExpoBento, a comerciante Helenir Bedin projeta crescimento em torno de 30% sobre a edição passada, fruto de parcerias feitas diretamente com uma importadora. "Nesse frio, as pessoas vão buscar muito por peças quentes e preços atrativos. Acredito que teremos uma grande feira", destaca a representante da Lojas Carlize.

Também é possível sair da feira com uma ideia de projeto completo de aquecimento para a casa e conhecer novidades no segmento, como máquinas a pellets e de bombas de calor, para aquecimentos de água e ambientes. "A previsão tem sido de mais período de frio e isso aumenta as expectativas de venda, porque estimula as pessoas a buscarem mais informações a respeito de aquecimento", destacam os consultores de vendas da Multi Aquecimento, Douglas Camargo Ferrari e Tales Alberto Rachid.

Na gastronomia, um dos pratos mais procurados é a sopa de capeletti. O Spazzio Fenavinho é o local indicado para degustar a enogastronomia da cidade, combinando premiados rótulos de vinhos e espumantes com pratos típicos e outros que prometem trazer novas sensações ao serem harmonizados com as bebidas. São seis cozinhas com opções que vão de massas com diferentes molhos a risotos e sanduíches, pratos típicos como galeto e polenta, pizzas, tábuas de frio e cozinha oriental.

Alguns dos pratos podem ser degustados nos espaços das vinícolas, desde que sejam consumidos vinhos e espumantes das marcas expositoras. A proposta é incentivar e aproximar o visitante a provar a sua refeição acompanhada de uma taça da bebida preferida.

O visitante ainda vai encontrar pratos feitos com comida típica, e lanches em geral, como pastéis, cachorro-quente, churros, burritos e panquecas, entre outros. Para acompanhar, além de refrigerantes e cervejas, o vinho também pode ser adquirido em taça.

Segunda de ingresso livre e escolha de novas soberanas

A escolha da corte da 20ª Fenavinho ocorrerá nesta segunda (15) entre 12 candidatas inscritas por entidades do interior e da área urbana do município. Os portões abrem às 18h, com acesso liberado a todo público, sem cobrança de ingresso, e a solenidade tem início marcado para às 18h30 no Palco Central. No local ocorrerá o desfile das postulantes e uma programação com apresentações mostrando a conexão entre a Fenavinho e o legado cultural da imigração italiana.

A escolha das três soberanas da 20ª Fenavinho será feita por um júri técnico, conhecido somente na noite do certame, e ocorrerá em duas etapas. A primeira é a entrevista individual, na tarde de segunda-feira, quando os jurados avaliarão aspectos como apresentação pessoal, comunicação e expressão, além de conhecimento. No desfile serão analisadas simpatia e cordialidade, beleza, desenvoltura, tranquilidade e naturalidade. Além desses itens, a votação popular online, encerrada à meia-noite de domingo (14), agregará pontos ao desempenho das candidatas.

As eleitas serão coroadas durante a Noite de Gala dos Vinhos e Espumantes, programada para outubro. Até lá, seguem em seu reinado as integrantes da 19ª Fenavinho, composta pela imperatriz Ana Paula Côrtes Foresti e pelas damas de honra Thaís Dall'Osbel Centenaro e Liege Sobirai.

Serviço

Ingressos: R$ 10 (dias 16, 17, 18 e 19) e R$ 18 (20 e 21)

Horários: dias 16, 17 e 18 (18h às 22h30); 19 (14h às 22h30); 20 (10h às 22h30); e 21 (10 às 21h)

Estacionamento: R$ 20 (carros) e R$ 10 (motos) nos dias 15, 16, 17, 18 e 19; R$ 30 (carros) e de R$ 10 (motos), dias 20 e 21