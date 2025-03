Feira de negócios turísticos deve fechar 10 milhões de contratos em Porto Alegre

Pela primeira vez, o Rio Grande do Sul é o único anfitrião da 39ª Feira de Negócios Turísticos Ugart, devido ao movimento de retomada após as enchentes e o impacto da reabertura do Aeroporto Salgado Filho. O evento, que reúne fornecedores e agentes de viagens, acontece entre os dias 28 e 29 de março, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul.



As atividades são organizadas pela União Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo (Ugart). Conforme a presidente da instituição, Fabiani Angeli, a edição deste ano conta com 2,5 mil inscritos, superando em 30% o número da última feira, realizada em 2023. “Fazemos a feira para o agente de viagem, com objetivo de trazer mais conteúdo e oportunidades para todos. Sempre fazemos no primeiro semestre, justamente para abordar os eventos do ano”. A expectativa, segundo a presidente do evento, é fechar de 8 a 10 milhões de contratos nos dois dias de evento.



De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), cerca de 70% das viagens no Brasil são intermediadas por agências, consolidando sua importância na cadeia econômica do País. Para valorização da atividade, a feira conta com um espaço de painéis. No UGART Talks, os participantes compartilham aprendizados e experiências para ampliar o número de fornecedores e negócios.



Segundo estimativas da organização da feira, mesmo com o Aeroporto Salgado Filho fechado, as agências de viagens garantiram soluções para 95% dos 1,6 milhão de clientes afetados. “O Rio Grande do Sul acabou sendo duramente afetado principalmente pelo fechamento do aeroporto, com impacto no setor econômico. A feira representa, acima de tudo, a renovação da esperança”, salienta o secretário de Turismo do Estado, Ronaldo Santini.



Além das agências, a feira também conta com as operadoras de turismo. Desde 2015 no Rio Grande do Sul, a FRT Operadora realiza a negociação com hotéis, companhias aéreas e cruzeiros. “Nesses dias, buscamos captar novos clientes, fortalecer as relações e buscar novos negócios”, reforça o gerente Raphael Chrysostomo.



Embora o foco seja as agências e empresas do RS, este ano a presença do Uruguai conta com um stand maior que os anos anteriores, devido a proximidade com o Estado. “A intenção é trazer os brasileiros para o Uruguai. Atualmente, temos 500 mil visitantes do Brasil no Uruguai e buscamos ampliar esse número”, destaca o diretor nacional de Turismo do Uruguai, Christian Pos.