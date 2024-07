ExpoBento e Fenavinho aguardam 250 mil visitantes durante 11 dias

Com solenidade de abertura marcada pela grande presença de autoridades e convidados, a ExpoBento e Fenavinho começaram a receber o público a partir das 18h desta sexta-feira, em Bento Gonçalves. Os discursos de abertura destacaram a importância dos eventos para o processo de retomada do segmento no Rio Grande do Sul, estendendo os resultados positivos à economia em geral. O governo do Estado foi representado pelo secretário do Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini.

LEIA MAIS: Expobento e Fenavinho começam nesta quinta em Bento Gonçalves



O coordenador geral da ExpoBento, Tiago Casagrande, citou a expectativa de receber em torno de 250 mil visitantes e gerar algo próximo a R$ 50 milhões em vendas diretas e prospecção futura pelos quase 500 empreendimentos que participam dos eventos. O coordenador ainda destacou o trabalho de reinvenção conduzida pela diretoria para reprogramar toda a estrutura em função da decisão de adiar os eventos, que tinham data de início confirmada para 30 de maio. "Foi uma decisão difícil, mas encontramos na palavra juntos a inspiração para a mudança. Está sendo uma jornada complexa, de resiliência e coragem, mas que trará muitos benefícios ao município, região e estado", afirmou.

A coordenadora do comitê da Fenavinho, Patrícia Pedrotti, afirmou que a 19ª edição resgata, de forma concreta, o espírito de união entre a festa e os distritos e agricultores. "Estamos seguindo a lição deixada pelos imigrantes: seguir sempre em frente, jamais desistir", reforçou.

Para o presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, Carlos Lazzari, os eventos serão um divisor de água para retomada do turismo e da economia no Rio Grande do Sul, bem como para o restabelecimento das demais atividades, como das comunidades do interior, que foram atingidas fortemente pelas enchentes. Segundo o empresário, a recuperação do estado está ocorrendo, fundamentalmente, pela união da comunidade gaúcha e ajuda vinda de milhões de brasileiros de todos os estados. "Já o governo federal não entendeu da mesma forma, seu apoio ainda é mínimo", cobrou. Lazzari definiu a ExpoBento e Fenavinho como esperança e exemplo para o reinício da normalidade para o estado.

A programação dos eventos segue até 21 de julho, com atividades e atrativos variados. Os valores dos ingressos variam de acordo com o dia de visitação, bem como do estacionamento no Parque de Eventos da Fundaparque. Nos sábados, o funcionamento é das 10h às 22h30 e, nos domingos, das 10h às 21h, com ingressos de R$ 18. Nos demais dias, o ingresso é de R$ 10. A segunda-feira será de entrada livre para todos os visitantes.