Expobento e Fenavinho começam nesta quinta em Bento Gonçalves

A cidade de Bento Gonçalves sedia a partir desta quinta-feira (11) a 32ª ExpoBento, feira multisetorial de compras e entretenimento, e a 19ª Festa Nacional do Vinho (Fenavinho). Os eventos, que se estendem até 21 de julho e ocorrem no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, devem movimentar cerca de R$ 50 milhões em negócios, segundo projeção do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG).



As duas mostras, que ocorrem integradas desde 2019, têm o desafio de incentivar a retomada econômica da Serra Gaúcha e do Estado como um todo após a tragédia climática recente. A projeção dos organizadores é de repetir, neste ano, os resultados obtidos em 2023.

No total, serão quase 500 expositores de variados segmentos – como agroindústria, imóveis, vestuário, alimentação, automóveis, agronegócio, vinhos, recreação e variedades.



Tradicionalmente, as feiras ocorrem no mês de maio, mas tiveram o cronograma alterado em função das enchentes. No entanto, o deslocamento de turistas e visitantes até a cidade já está normalizado, com o aeroporto de Caxias do Sul funcionando plenamente e as estradas que dão acesso a Bento Gonçalves totalmente liberadas. Além disso, a rede hoteleira local e da região está pronta para receber os turistas.



Nesta edição, haverá mais de 120 shows artísticos e uma série de inovações, inclusive no layout das feiras, para atender a um público previsto de 270 mil visitantes. Cinco cozinhas estarão funcionando para fornecer a alimentação nas feiras, com tábua de frios, pizzas, massas, pratos típicos da Serra e até cozinha oriental.

Já o Mundo da Moda e o Espaço Variedades garantirão o espaço para compras, que se estende ao espaço da agroindústria familiar, realocado para o pavilhão D, de área maior. Logo no início, o percurso que passa pelo espaço da indústria e comércio foi revitalizado.

Além dessa novidade na experiência enogastronômica, a Fenavinho reverencia a sua essência comunitária, de valorização ao Interior, aos distritos e às raízes culturais. Sucesso em 2023, o 'Bodegão' ganha ainda mais destaque em 2024, num espaço maior e com programação ainda mais intensa. Nessa mesma proposta, a grande final dos Jogos Coloniais, que movimentou os quatro distritos desde abril, ocorre no dia 20 de julho.