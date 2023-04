Começa o evento do Marcas de Quem Decide 2023

Mauro Belo Schneider

Foram abertas, às 8h, as portas do Teatro do Sesi, em Porto Alegre, para recepcionar os convidados e público do Marcas de Quem Decide 2023. Antes da cerimônia que irá detalhar as marcas mais lembradas e preferidas dos gaúchos em 78 setores, ocorre um café da manhã.Considerado um dos eventos que inauguram o calendário empresarial no Rio Grande do Sul, o Marcas reúne os principais empreendedores e lideranças do Estado. Entre elas, o prefeito Sebastião Melo e nomes à frente de grandes negócios, federações e entidades. Enquanto esperam para conhecer os resultados da pesquisa, gestores e gestoras conversam e concedem entrevistas à imprensa. Muitos fazem questão de tirar fotos nos painéis temáticos para postar nas redes sociais. Uma série de patrocinadores promovem ações antes e durante o evento também. Savarauto, Tramontina, Suvinil e Melnick integram o rol. Mércio Tumelero, presidente do JC, e Giovanni Tumelero, diretor de operações do JC, recepcionam os convidados e celebram a chegada aos 25 anos do projeto. A Storia Eventos, mais uma vez, é a produtora contratada para a programação. Após a divulgação para o grupo, um caderno será veiculado no Jornal do Comércio com os dados completos no dia 28 de abril. Análises, gráficos e artigos irão compor a publicação.