A 25ª edição do Marcas de Quem Decide já tem data marcada: 4 de abril. Este ano, o evento traz novidades, como a volta da realização do encontro para divulgação dos dados no Teatro do Sesi, em Porto Alegre, e a chegada da empresa de pesquisa IPO - Instituto Pesquisas de Opinião, contratada como fornecedora do estudo pelo Jornal do Comércio.

O JC destaca-se no meio empresarial pela exclusividade da metodologia do levantamento no Sul do Brasil: é o único a medir a lembrança e a preferência dos consumidores – dois indicativos importantes na decisão de compra.

Para a diretora de projetos do JC, Stefania Tumelero, este ano é ainda mais especial por celebrar os 90 anos do veículo. “2023 é um ano muito especial para o Jornal do Comércio. Temos muito orgulho de alcançar 90 anos de veiculação ininterrupta. Adicionado a isso, estamos completando 25 anos de Marcas de Quem Decide. Um projeto que tem o nosso coração, porque é uma pesquisa que destaca as grandes marcas do Rio Grande do Sul, e o JC sempre teve como propósito apoiar a economia gaúcha e brasileira”, ressalta Stefania.

A cerimônia, no Sesi, é conhecida por reunir o PIB do Rio Grande do Sul, já que a maioria das lideranças faz questão de acompanhar a apresentação. “Será um espetáculo com muito networking e entrega de certificados para as empresas líderes da pesquisa. Estamos ansiosos para esta edição especial”, acrescenta Stefania.

Pelo primeiro ano no projeto, a IPO manteve o padrão de excelência do Marcas, mas com um toque de modernidade. Elis Radmann, cientista social e política, ficou responsável pelas análises.

“Marcas de Quem Decide é uma pesquisa histórica do Jornal do Comércio e que mede a reputação de uma marca através de dois indicadores baseados em uma metodologia muito utilizada pelo marketing em várias partes do mundo: lembrança que está associada à popularidade de marca, e preferência que está alicerçada na relação que as marcas estabelecem com seus públicos, na experiência oferecida por estas marcas”, detalha.

Elis conta, ainda, que a coleta ficou concentrada no mês de janeiro, permitindo que as lideranças pudessem citar as marcas de 2023 com base na experiência de 2022, incluindo em sua leitura a força e influências das últimas campanhas publicitárias e estratégias mercadológicas de fidelização realizadas por cada marca.